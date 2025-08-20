沒得米其林星星沒關係！新北、新竹縣市、台南共54家入選餐廳看這裡

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
《臺灣米其林指南2025》全台共有222 家入選餐廳，其中54家來自新北、新竹縣市與台南。記者陳睿中／攝影
《臺灣米其林指南2025》全台共有222 家入選餐廳，其中54家來自新北、新竹縣市與台南。記者陳睿中／攝影

《臺灣米其林指南2025》完整名單出爐，今年除了星級餐廳與先前公布的必比登推介之外，全台共有222家餐廳入選。雖然新北、新竹縣市及台南並未出現星級餐廳，但仍有多達54家餐廳獲得評審員青睞，展現地方飲食的多元能量。

在數量分布上，新北市以21間入選居冠，新竹市緊追在後有15間，新竹縣則有13間，台南則有5間入榜。這些餐廳不僅展現地域差異，更共同勾勒出台灣美食版圖的豐富層次。

就料理風格來看，新北市最突出的亮點在於庶民小吃與台灣料理，「阿柑姨芋圓」、「今大魯肉飯」、「黑殿飯店（創始店）」、「天然茶莊」與「張記傳統魚丸」等，皆以親民口味展現濃厚在地魅力。新竹市則呈現相似趨勢，「海口刈包」、「廟口鴨香飯（中山路）」、「野叔」與「鷹王肉圓」等餐廳，皆以強調在地風味取勝。

若進一步觀察，新竹縣的入選名單則以客家料理最具代表性。「耕野月眉」、「客家本色」、「老頭擺」與「泥磚屋」等餐廳，展現出完整的客家飲食文化，凸顯地方特色的深厚底蘊。

不過，除了傳統風味之外，今年榜單也見證創新演繹的崛起。其中，新北市的「食養山房」以套餐形式結合自然、設計與食材，引入日本時令食材強調四季之美；新竹市的「TAIVII」則在台菜基礎上融入現代手法，重新詮釋客家飲食文化，為「時尚台灣菜」開拓新格局。

而在南台灣，台南的「FUKAI」與「啢啢餐桌」則以歐式料理脫穎而出，展現不同於北部在地風味的另一種餐飲多樣性。

新北市入選餐廳以台灣料理與地方小吃最亮眼。圖／米其林提供
新北市共21家餐廳入選。圖／米其林提供
新竹市共15家餐廳入選。圖／米其林提供
新竹縣共13家餐廳入選。圖／米其林提供
台南共5家餐廳入選。圖／米其林提供
