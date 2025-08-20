李多慧領隊！近200旅客穿韓服同遊全州韓屋村

可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」系列商品，首發團限定、由李多慧親自帶領的全州一日遊於18日圓滿結束，共有近200位旅客與李多慧一起同樂。可樂旅遊表示，將持續推出一系列遊程，帶領旅客深度體驗全州古都風情，打造專屬李多慧家鄉的觀光亮點。

全州是韓國全北特別自治道的首府，為匯聚韓國歷史、藝術、文化的重要城市，還被聯合國教科文組織認定為美食之都，像是全州拌飯、韓定食都是不能錯過的必吃美食。此外，位於全州市中心的全州韓屋村是國際慢城聯盟指定的慢城之一，該區共有逾800間櫛比鱗次的韓屋聚集於此，以體驗舊時韓國的傳統而聞名。

可樂旅遊表示，18日共計有近200位旅客匯集於李多慧的故鄉「全州」，與李多慧一起展開全州一日遊活動，中午由李多慧在廚藝教室親自示範最道地的全州拌飯，讓大家一飽口福，再前往全州韓屋村穿韓服漫遊、尋寶，到大勝韓紙村體驗韓國文化，並找來粉絲應援餐車提供傳統韓國美食及復古遊戲，李多慧還與幸運旅客互動及合照。

可樂旅遊並推出一系列「跟著李多慧玩韓國」主題旅遊商品，分別從台灣前往首爾、釜山、清州，再到全州古都漫遊，走訪有韓國最美麗的聖堂稱號的殿洞聖堂，充滿文青咖啡廳及特色商店的客理團路（Gaekridan-gil Road），再穿著傳統韓服漫步全州韓屋村，秋季到訪還可以在全州鄉校欣賞百年銀杏樹與韓屋交織出的金黃色美景。