快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

李多慧領隊！近200旅客穿韓服同遊全州韓屋村

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」系列商品，首發團限定、由李多慧親自帶領全州一日遊。可樂旅遊/提供
可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」系列商品，首發團限定、由李多慧親自帶領全州一日遊。可樂旅遊/提供

可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」系列商品，首發團限定、由李多慧親自帶領的全州一日遊於18日圓滿結束，共有近200位旅客與李多慧一起同樂。可樂旅遊表示，將持續推出一系列遊程，帶領旅客深度體驗全州古都風情，打造專屬李多慧家鄉的觀光亮點。

全州是韓國全北特別自治道的首府，為匯聚韓國歷史、藝術、文化的重要城市，還被聯合國教科文組織認定為美食之都，像是全州拌飯、韓定食都是不能錯過的必吃美食。此外，位於全州市中心的全州韓屋村是國際慢城聯盟指定的慢城之一，該區共有逾800間櫛比鱗次的韓屋聚集於此，以體驗舊時韓國的傳統而聞名。

可樂旅遊表示，18日共計有近200位旅客匯集於李多慧的故鄉「全州」，與李多慧一起展開全州一日遊活動，中午由李多慧在廚藝教室親自示範最道地的全州拌飯，讓大家一飽口福，再前往全州韓屋村穿韓服漫遊、尋寶，到大勝韓紙村體驗韓國文化，並找來粉絲應援餐車提供傳統韓國美食及復古遊戲，李多慧還與幸運旅客互動及合照。

可樂旅遊並推出一系列「跟著李多慧玩韓國」主題旅遊商品，分別從台灣前往首爾、釜山、清州，再到全州古都漫遊，走訪有韓國最美麗的聖堂稱號的殿洞聖堂，充滿文青咖啡廳及特色商店的客理團路（Gaekridan-gil Road），再穿著傳統韓服漫步全州韓屋村，秋季到訪還可以在全州鄉校欣賞百年銀杏樹與韓屋交織出的金黃色美景。

南韓 李多慧 出國旅遊

延伸閱讀

「宇宙啦啦隊」28強亮相 現役啦啦隊、藝人齊聚

2025韓國唯一米其林三星名廚 Mingles 客座晶華快閃三天

韓國火車撞上施工人員 6人輕重傷

比鬼恐怖的是人！《以倖存者之名:深入韓國慘案》揭發韓國4大歷史悲劇 攝理教教主下場曝光

相關新聞

李多慧領隊！近200旅客穿韓服同遊全州韓屋村

可樂旅遊推出「跟著李多慧玩韓國」系列商品，首發團限定、由李多慧親自帶領的全州一日遊於18日圓滿結束，共有近200位旅客與...

全台十大日式排隊名店！一蘭、壽司郎...憑什麼讓饕客回訪？

從拉麵、迴轉壽司到日式鐵板燒、燒烤等，許多日式排隊名店已在台灣深耕多年，依舊常擠滿饕客，人氣不減反增，早已成為美食愛好者心中的必訪名單。

「蛋黃酥界愛馬仕」跌落神壇？陳耀訓店員吐「還有多的」 原因曝光

一年一度的中秋蛋黃酥大戰正開打，被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓紅土蛋黃酥，也如期重磅回歸。然而，這款曾經創下開賣30秒完售紀錄、要靠搶票系統才能買到的夢幻甜點，如今卻被民眾爆料「現場竟然還有多的」。一則在網上流傳的貼文寫道：「老婆去陳耀訓買麵包，店員竟然問說蛋黃酥有多做要不要買，蛋黃酥界的愛馬仕已經淪落成這樣了嗎？」引發熱議。

米其林53家摘星 頤宮三星8連霸

「台灣米其林指南二○二五」星級餐廳名單，昨正式公布，一次揭曉台北、台中、台南、高雄，以及今年新納入的新北市、新竹縣與新竹...

美食家分析摘星法則 中菜西吃、延攬星廚、高規格投資

第八屆「台灣米其林指南」名單揭曉，飲食生活作家葉怡蘭認為，米其林從頭兩年的生澀、疫情期間左支右絀的保守，至今年已積累了四...

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥！侯布雄副主廚梁維維人氣狂飆

《臺灣米其林指南2025》星級餐廳今（19日）名單揭曉，正當頒獎典禮進入二星餐廳環節時，「侯布雄 L'Atelier d...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。