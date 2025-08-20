快訊

「蛋黃酥界愛馬仕」跌落神壇？陳耀訓店員吐「還有多的」 原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
陳耀訓所推出的「紅土蛋黃酥」，是許多民眾佳節必買的明星商品。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影
陳耀訓所推出的「紅土蛋黃酥」，是許多民眾佳節必買的明星商品。聯合報系資料照／記者沈昱嘉攝影

一年一度的中秋蛋黃酥大戰正開打，被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」的陳耀訓紅土蛋黃酥，也如期重磅回歸。然而，這款曾經創下開賣30秒完售紀錄、要靠搶票系統才能買到的夢幻甜點，如今卻被民眾爆料「現場竟然還有多的」。一則在網上流傳的貼文寫道：「老婆去陳耀訓買麵包，店員竟然問說蛋黃酥有多做要不要買，蛋黃酥界的愛馬仕已經淪落成這樣了嗎？」引發熱議。

這項由世界麵包大賽冠軍陳耀訓親手打造、曾經一顆難求的「紅土蛋黃酥」，選用紅土醃漬鹹蛋黃、減糖豆沙與丹麥奶油，每年中秋一推出就被瘋搶。今年預購時間在7月29日中午12:30，還首次放寬購買限制，從去年僅限5盒，改為每人最多可買8盒，一盒售價900元。依舊只能透過拓元系統預訂、不接受大宗訂單，也不提供宅配服務，只能到指定地點取貨。

網友在threads發文指出，老婆去陳耀訓買麵包，結果店員卻問她「蛋黃酥有多做要不要買？」，原PO心想「蛋黃酥界的愛馬仕已經淪落成這樣了嗎？」

不少見文的網友也紛紛出聲表示，「雖然不知道是不是真的有多做，但只要你有吃過其他幾家知名的蛋黃酥就會知道，陳耀訓的蛋黃酥其實已經略輸給其他家了」、「價錢調得太離譜，年輕人對這種東西也沒什麼興趣」、「來試試彰化的蛋黃酥，就知道其它蛋黃酥有多難吃」、「他的蛋黃酥真的還好！」、「去年就這樣了，今年完全不想搶」。

但也有人認為，「之前吃兩次都覺得好吃，只是難買就不會考慮了」、「陳耀訓真的好貴，但是很好吃啊」、「會不會其實只是中秋節還沒到？板橋小潘，長興也都還沒開始排隊啊」、「羨慕欸，我也想買，但不會專程過去」、「一直都有多做」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

蛋黃酥 陳耀訓

