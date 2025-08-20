米其林53家摘星 頤宮三星8連霸

「台灣米其林指南二○二五」星級餐廳名單，昨正式公布，一次揭曉台北、台中、台南、高雄，以及今年新納入的新北市、新竹縣與新竹市，共七個城市的完整星級餐廳名單。除七家綠星餐廳以外，全台共有五十三家餐廳星光閃耀，包括三家三星餐廳、七家二星餐廳，與四十三家一星餐廳。

在摘星餐廳的地域分布分面，五十三家星餐廳有四十三家在台北，六家在台中、四家在高雄。七家綠星餐廳有五家在台北，台中與高雄各有一家。台南、新北市、新竹縣與新竹市，皆未有餐廳獲得星級與綠星肯定。

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，完成「八連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，與台北的時尚台灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆三度蟬聯三星寶座。

在二星餐廳方面，「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」繼續連莊；「彧割烹」、「盈科」、「Restaurant A」等三家餐廳，則自一星新晉升為二星。

在一星餐廳部分，去年四十一家，今年增至四十三家。其中有八家新一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」），分別是「好嶼」、「川雅」、「鮨 嘉仁」、「方蒔」、「La Vie by Thomas Bühner」、「元一」、「心宴」與「FRASSI」。去年獲得綠星肯定的餐廳，今年皆順利蟬聯，來自台中、今年新進榜的「地坊」，是今年唯一新科綠星餐廳。

此外，今年度新獎項「米其林指南年度開業大獎」，目的在表揚過去十二個月內成功開設餐廳，並以具創意的概念與料理風格，在當地餐飲界產生影響的個人與團隊，得主是由行政總廚楊光宗領軍的「心宴」。

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「好嶼」的陳琪蓉，她是台灣第二位獲得此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「方蒔」的陳玉錡獲得。今年卅一歲的「永筵小館」主廚夏永岩，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。