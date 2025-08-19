米其林直播留言區網友暴動狂刷帥！侯布雄副主廚梁維維人氣狂飆

《臺灣米其林指南2025》星級餐廳今（19日）名單揭曉，正當頒獎典禮進入二星餐廳環節時，「侯布雄 L'Atelier de Joël Robuchon」副主廚梁維維（Wei Wei）首次代表餐廳上台領獎，帥氣的外表瞬間引爆直播留言區，網友紛紛狂刷「帥哥」、「好帥！」、「日本人嗎？」

侯布雄餐廳總經理許智皓（Vincent）透露，過去在侯布雄掌舵的日籍松尾洋平主廚，已完成階段性任務返日，目前由年僅32歲的副主廚梁維維掌勺；他更點名梁維維是「最有機會成為全球首位台灣籍侯布雄主廚」的人選，「最快明年就有希望實現。」

五官立體深邃的梁維維，是道地台灣人，高中畢業後赴法國學習餐飲，在多間米其林餐廳歷練，回台後曾任職君品酒店「雅意 Artbrosia 」，三年前接獲松尾主廚邀約，加入侯布雄台北團隊。

談到承擔主廚重任，梁維維表示，最擔心能否持續獲得客人肯定。他也期待能將台灣味融入法式料理。對於被網友盛讚「好帥」，梁維維先是笑彎腰，接著大方邀請大家到餐廳用餐，「記得選吧檯座位，就可以看到我。」