周大福進駐Dream Plaza全新形象與珠寶 摩登詮釋傳統符碼

珠寶品牌周大福進駐台北信義商圈全新地標Dream Plaza百貨一樓，打造全台首間全新形象店，採用年輕化、視覺衝擊感強烈的店裝風格，並以《夏日迷戀Summer Love》視覺呈現足金打造的「傳福系列Rouge Collection」和「傳喜系列Joie Collection」新品，提供客戶不同以往的購物體驗。

為慶祝品牌95周年而誕生的「傳福系列」，靈感源自熱情的紅色調，並巧妙將「福」字轉化為設計元素，以充滿活力的周大福紅、白和粉紅三色，呈現活力多彩的夏日色調。經典款以天然美鑽與紅色構築中式花格窗建築美學，全新粉紅色「傳福系列」作品結合珠寶中極為少見的粉紅色鎏彩工藝，

2025年推出的傳喜系「傳喜系列」，延續「福」字的文化敘事，採用象徵喜悅的「喜」字意象為主角，融合傳統文化中吉祥鎖中「鎖」所蘊含「平安與守護」的美好寓意。特色款更融入獨特旋轉結構，實現轉動及鎖扣功能，巧妙呼應古代銅鎖的機關工藝。