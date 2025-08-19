快訊

他讓冰淇淋首登米其林卻主動「歸零」！專訪MINIMAL主廚萬士傑：回歸初衷比摘星重要

聯合報／ 記者高婉珮/專題報導
去年MINIMAL成為全球首家獲得米其林一星肯定的冰淇淋店。記者王聰賢/攝影
去年MINIMAL成為全球首家獲得米其林一星肯定的冰淇淋店。記者王聰賢/攝影

「台灣米其林指南 2025」正式公布完整名單，其中有53間餐廳成功摘星，但也有幾家餐廳「意外」跌出榜單，其中包含去年以「全球首家獲得米其林一星肯定的冰淇淋店」之姿，登上國際舞台的「MINIMAL」，但其實「要說意外也不意外」，因為隨著去年「MINIMAL」主動調整消費模式，僅提供外帶服務後，便一直有傳言「會掉星」，店家對這個後果不會不知道，但主廚萬士傑（Chef Arvin）似乎不受「米其林魔戒」所影響，在本屆名單公布前接受專訪時表示，「專注掌握好每一球冰淇淋的純粹、過著自己想要的生活，遠遠比任何獎項或光環更重要。」

隱身於台中草悟道巷弄內的冰淇淋甜點店「MINIMAL」，來自米其林一星餐廳「澀(Sur-)」延伸成立，熱愛冰淇淋的主廚萬士傑擅長研發各種口味，並從日常生活擷取創作靈感，進而展現冰淇淋的各種可能性，而自從2021年品牌以外帶單份義式冰淇淋起家後，去年更是一舉以主題式套餐摘下米其林一星。

不過，萬士傑沒有被這「星光榮耀」給絆住，他在去年10月主動發出公告，體驗套餐只供應到去年的11月10日，並全面停止內用，注定失去手中那顆米其林星星。他的想法很簡單，「我們想回歸初衷，更專注在冰淇淋上，只提供純粹的單一冰淇淋。」

Q、在「全球第一間獲得米其林一星肯定的冰淇淋店」光環下，您如何維持自己的創作理念，不受市場雜訊所干擾？

A、錢跟名聲對我來說，並不是不重要，而是這兩者在我人生裡面的順位很低。過自己想過的生活、有時間可以跟所愛的人相處，才是最重要的事。對我來說，完整的套餐與一杯冰淇淋，並沒有什麼高下之分，只是體驗的方式不同，而我更喜歡單純冰淇淋的純粹。

Q、「MINIMAL」在去年11月10日終止「溫度」體驗套餐供應，當時基於什麼樣的考量，會做這樣的安排？

A、「溫度」套餐是品牌成立三週年時推出的中期計畫，本來就打算只供應一段時間，就要回頭專注在冰淇淋上。只是在供應期間，很高興以冰淇淋店的身份，獲得米其林指南肯定。

Q、為什麼冰淇淋的「減法」，會比套餐的「加法」，更吸引您？

A、做冰淇淋像減法。就像如果你只能用一個顏色去畫畫，你要對那個顏色了解到極致，然後把運用它的手法探索到極致；我反而覺得這樣更有發展性，會逼迫自己去探索更多。

但做套餐像加法。你可以用很多顏色、一再堆疊，一層又一層地往上加；這不是我很喜歡的創作方式，因為在無止盡的堆疊下，你什麼時候才要停下來呢？

Q、 對您來說，摘星後有哪些「得」？哪些「失」？

A、去年摘星後「MINIMAL」得到很多關注，生意變得比較好，也帶來不太了解我們的新客人。我覺得也沒關係，因為我本來就希望，我做出來的冰不必仰賴語言，就能被理解，它是一種單純的、在舌尖慢慢融化的美好，這是我一直在努力的點。

此外，過去一年也推掉很多海外邀約，原因是我的冰的做法比較特別，會需要一定的硬體條件，如果我覺得我沒辦法控制好、做到我滿意的程度，相關問題沒有辦法完美地被解決，我就不想做。

Q、面對「名利」與「自己想做的事」的拉扯，您會如何給建議與抉擇？

A、我一直覺得我不是一個很厲害的人，我只是比較知道自己想要什麼而已。名跟利正好不是我最需要的東西。如果有人的人生目標，就是要很有名、很有錢，去追求這些也沒有什麼不對。

Q、最後談談關於人生價值觀？

A、很多人可能會需要吃高檔的餐廳、買昂貴的東西犒賞自己，才能舒緩工作帶來的壓力跟焦慮。我的方式是，不要讓自己做那麼多不喜歡的事情，可能就不需要花那麼多錢來平復。

MINIMAL主廚萬士傑Arvin，為米其林一星餐廳「澀 Sur-」共同創辦人，曾任澀 Sur-甜點主廚。圖/MINIMAL提供
MINIMAL主廚萬士傑Arvin，為米其林一星餐廳「澀 Sur-」共同創辦人，曾任澀 Sur-甜點主廚。圖/MINIMAL提供
去年MINIMAL摘星後，主動調整消費模式，僅提供外帶服務。圖/摘自品牌官方臉書
去年MINIMAL摘星後，主動調整消費模式，僅提供外帶服務。圖/摘自品牌官方臉書
去年MINIMAL以冰淇淋套餐摘下米其林一星，成為全球首家獲得米其林一星肯定的冰淇淋店。圖/MINIMAL提供
去年MINIMAL以冰淇淋套餐摘下米其林一星，成為全球首家獲得米其林一星肯定的冰淇淋店。圖/MINIMAL提供
MINIMAL主廚萬士傑（Chef Arvin）。記者王聰賢/攝影
MINIMAL主廚萬士傑（Chef Arvin）。記者王聰賢/攝影

