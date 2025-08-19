聽新聞
米其林名單仍是「台北天下」！葉怡蘭：延攬星廚、高規投資成摘星法則
第八屆《臺灣米其林指南》名單揭曉，飲食生活作家葉怡蘭認為，米其林從頭兩年的生澀、疫情期間左支右絀的保守，至今年已積累了四百一十九家星餐廳，名單逐年壯大、加上地域的推廣，「作為立足台灣的指南，其影響力已經成形」。
她指出，「米其林的審美體系已完全穩固」，「在此洪流下，餐飲業要如何站穩自我，是我們的課題。而國人的熱愛餐廳與星榜的距離，將會如何拉鋸，也值得觀察。」
葉怡蘭指出，近幾年新進榜與升星的餐廳，自有一套完整可依循的法則，其一，就是米其林的DNA。「像是La Vie、鮨 嘉仁、元一皆出自海外星級餐廳，進入台灣就有類種子球員的概念」，「這種延攬國外星廚、高規格投資，具有形式完整、精美且奢華的標準Fine Dining樣貌，已成為摘星法則。」
此外，「中菜西吃」也是另一種摘星保障，例如今年的心宴、川雅。「此舉對於未來中菜發展，勢必形成強大的影響。」葉怡蘭說。
「台灣味的西菜仍是保障名額」，葉怡蘭點名去年的斑泊、今年的好嶼，「星榜上恐已難再有真正市井的在地台菜」。她也分析，今年榜單可看出，「法、日料理獨大」，以及「依舊是台北天下」，新進城市與台南仍是陪榜。
美食家Liz（高琹雯）則認為，米其林在台灣授星相對大方，一星新增了八間，加上米其林官方指出「有百分之六十的新星餐廳，是在過去十八個月內開幕」，此舉也表示，米其林緊跟著台灣餐飲界的變化。大方授星下，Liz也憂心，「會不會星星太多，加上通膨民眾無感，讓星餐廳競爭更為激烈？」
綜觀名單，Liz說，今年的好消息是「年輕主廚大獎」頒給了永筵小館的夏永岩，「近幾年西餐蓬勃下，中菜台菜缺少此類肯定」。Liz也開心指出，「心中多年的遺珠：FRASSI、La Vie與好嶼終於摘星」，認為是遲來的肯定、星榜「實至名歸」。
