Tiffany迎七夕 經典設計暗藏心意
美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）自1837年以來，始終將情感的表達列入珠寶設計之中。 今年七夕，蒂芙尼以多款經典系列作品表達真摯愛意，不僅是彼此相伴的承諾，亦是對自我的關懷與珍視。
象徵著愛的變革力量的Tiffany HardWear系列，靈感源自品牌1962年一款結合扣環、圓球及掛鎖元素手鍊。標誌性的鏈結元素，比例精緻、張弛有度，最能表達由愛而生的勇氣與力量。靈感源自1883年蒂芙尼為一對恩愛夫婦設計的一枚黃金掛鎖胸針的Tiffany Lock系列，象徵愛的恆久守護。系列珠寶以流暢線條結合璀璨鑽石，勾勒出堅定而溫柔的情感表達；大中華區首賣粉色藍寶石小型款項鍊，於簡約鎖形點綴一顆粉色藍寶石，表達愛的悸動。
Tiffany Knot系列以流暢交纏的線條呈現緊密相系的繩結造型，象徵愛的緊密連結，串聯起珍貴的情感紐帶。俐落線條與鮮明棱角交錯的Tiffany T系列ㄝ致敬誕生於1975年的T形設計，以豐富解構變化寓意愛的無限可能。Sixteen Stone by Tiffany十六石戒指不僅展現傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的標誌性藝術風格，立體感十足的X形金屬織紋串聯璀璨鑽石，見證深厚情感的連結。
