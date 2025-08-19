快訊

2025米其林星級餐廳出爐！添八家新面孔 北市最多星級商圈竟不在東區

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
2025年米其林星級餐廳名單出爐！本次評選涵蓋台北市、新北市、新竹市、新竹縣、台中市、台南市及高雄市，但僅台北市、台中市與高雄市的餐廳成功摘星，總計獲得星級評等的餐廳共53間，其中有八家新面孔。

以餐廳所在的區域來分，台北市中山區19間入榜居冠，大安區也有九間餐廳擠進榜單位居第二，松山區則以六間名列第三。中南部則以台中市西屯區、高雄市前鎮區各2家進榜表現最亮眼。

以商圈來看，北市大直內湖商圈共有八家餐廳摘星，密度為全國各大商圈之最，且大直內湖商圈有六家一星餐廳、一家二星餐廳與一家三星餐廳，是唯一從一星到三星各星等都包辦的美食商圈。

而以忠孝東路為骨幹的東區商圈，今年也有六間餐廳摘星，僅次於大直內湖一帶，同樣成為米其林餐廳熱門選址。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，台灣餐飲業以米其林為指標和肯定，愈來愈多無菜單料理在初期規劃，就以米其林標準來設計，除了餐飲廚藝之外，在硬體的部分也追求超高品質，從裝潢氛圍、服務人員比例、動線都經過精心規劃，選址更是用餐人氣和能見度的指標之一。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大直內湖商圈已形成水岸豪宅聚落，加上臨近內科園區，匯集大量高收入消費族群，因此高階商務宴客與私人宴會招待的需求厚實，知名餐廳也無不在服務水準、食材品質、料理設計上精益求精，吸引想在餐飲界一展拳腳的業者深入耕耘，使大直內湖商圈成為國內最具指標性的米其林商圈。

張旭嵐分析，台北大巨蛋開幕後，東區商圈復甦，餐飲業展店更加積極，尤其不少一樓公寓店面雖然位居巷弄內，但空間頗符合日料座位數需求，且不乏有庭院空間，規劃造景創造視覺氛圍。

特別的是，近年愈來愈多百貨型餐廳入圍米其林，凸顯過去營業時間和裝潢限制重重的百貨業，也逐漸重視米其林效益，願意提供高級餐廳經營上的彈性，來發揮帶客和帶財能力。

餐廳 東區 米其林 餐飲業 大巨蛋 台中市

