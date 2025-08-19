聽新聞
米其林指南「4間餐廳跌出星榜」！台中一次少3間 RAW也說掰掰
「台灣米其林指南 2025」在今日（8月19日）正式公佈完整名單，全台共計共計有419 個店家入選，其中包含53間餐廳成功摘星。不過幾家歡樂幾家愁，包括原本二星的「RAW」，還有一星的「Forchetta」、「文公館」、「MINIMAL」等3間餐廳，都因不同的原因未能延續星級殊榮，共計4間跌出榜單。
「台灣米其林指南 2025」首度納入新北市、新竹縣、新竹市等3個城市，加上台北、台中、高雄等原有城市，共計有419 個店家入選，涵蓋星級、必比登推介與入選餐廳，相較 2024 年的 343 家增加76間。其中共43間餐廳拿下一星、7間餐廳獲得二星，另有3間餐廳奪下最高的三星肯定，共計53間餐廳摘星。
一星名單中，本屆新增好嶼、川雅、鮨嘉仁、方蒔、La Vie by Thomas Bühner、元一、心宴、FRASSI等8間餐廳餐廳入榜。不過位於台中的「Forchetta」近期傳出有食安、剝削員工等爭議，今年未能繼續上榜。同樣位於台中的「文公館」則是因所在的富王大飯店進行整修，因此已於今年年中暫停營業。去年成為全球首間摘星冰淇淋店的「MINIMAL」，疑似因去年底調整消費模式，僅提供外帶服務，本屆也未能摘星。至於已經連續多年蟬聯星榜的「RAW」也因為在2024年底結束營業，今年同樣消失於星光榜單之中。
