iPhone 17系列模型機最終造型曝光！新機重點特色、新色預測一次看
一轉眼距離iPhone 17系列正式亮相只剩下不到1個月，根據最新外媒預測，今年新機陣容將迎來較大幅度的變化，雖然依舊維持4款機型，但除了iPhone 17、iPhone 17 Pro系列之外，原本的Plus款將被全新定位的iPhone 17 Air取代，主打極致輕薄設計，據傳厚度僅有5.5mm，只搭載單相機鏡頭，鎖定喜愛大螢幕、對相機功能沒特殊要求，又不想要有重量負擔的使用者。
螢幕方面，外界預測全系列都將採用120Hz ProMotion LTPO OLED螢幕，帶來更順暢的視覺體驗。相機規格同樣有明顯升級，全系列前鏡頭據傳將提升至2400萬畫素，自拍細節與低光拍攝能力全面優化。Pro系列更有望支援更高倍數的光學變焦，並導入專業級相機App，甚至可能出現前後鏡頭同時錄影的功能，進一步滿足內容創作者需求。
處理器部分，iPhone 17 Pro系列將搭載最新3奈米製程的A19 Pro晶片；iPhone 17則搭載A19晶片；至於iPhone 17 Air，傳言將配置特製版的A19 Pro。而電池續航也是許多用戶期待的實用升級，有消息指出iPhone 17 Pro Max電池容量將來到5,000mAh，搭配效能更好、耗電更低的處理器，帶來史上最強的續航表現。
至於新色，雖然模型機通常以黑白為主，並不能作為推測最終色彩的參考，但依照最新的傳言，再加上有配件商已經搶先亮相橘色系配件，這次iPhone 17 Pro系列可能會迎來有別以往風格、鮮豔的主打色「橙銅色」，以及比太平洋藍更深邃的「深藍色」，而iPhone 17系列則可能會有今年超夯的天藍色系登場。
除了iPhone 17系列、最新一代Apple Watch系列之外，也可能同步亮相新款AirPods Pro 3，甚至還有M5版iPad Pro與MacBook Pro。距離發表僅剩不多時間，果粉們再耐心等一下就能揭曉答案。
