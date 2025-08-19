台南又掛零！米其林指南「全台53間餐廳摘星」 新竹、新北也沒星星

「台灣米其林指南 2025」在今日（8月19日）正式公佈完整名單。今年首度納入新北市、新竹縣、新竹市等3個城市，共計有419 個店家入選，涵蓋星級、必比登推介與入選餐廳，相較 2024 年的 343 家增加76間。民眾最關心的摘星名單中，共計53間餐廳摘星，但是台南、新北與新竹縣市均未有餐廳能夠成功摘星，讓人感到十分可惜。

邁入第8屆的米其林指南名單中，共有 53 家餐廳摘星，其中一星共43間，包括有好嶼、川雅、鮨嘉仁、方蒔等8間餐廳新進榜，成功摘下一星。至於二星由原本的5間增加為7間，包括彧割烹、盈科、A等3間餐廳，均由原本的一星順利升級二星。至於三星名單則與去年相同，依舊是頤宮、態芮與JL Studio獲得最高榮耀。

從地區區分，「台北」共計157家進榜、「台中」共63家、「台南」61家，「高雄」則有59家。首度納入的新城市「新北市」有36 家進榜、「新竹縣」共21家，「新竹市」則有22家。不過「台南」今年依舊與星星無緣，另外新北市、新竹縣與新北市，也都未有餐廳摘星。