2025米其林／星級餐廳公布！A餐廳、盈科、彧割烹晉升二星
《臺灣米其林指南2025》星級餐廳名單，今天正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄，以及今年新納入的新北市、新竹縣與新竹市，共7個城市的完整星級餐廳名單。除7家綠星餐廳以外，全台共有53家餐廳星光閃耀，包括3家三星餐廳、7家二星餐廳，與43家一星餐廳。
今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，完成「八連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，以及台北的時尚臺灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆三度蟬聯三星寶座。
在二星餐廳方面，自去年的5家增加為7家，由「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」繼續連莊；「彧割烹」、「盈科」、「Restaurant A」3家為自一星升為二星的新科二星餐廳。
在一星餐廳部分，由去年的41家，增加為43家。其中有8家新一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」），分別是「Hosu好嶼」、「川雅」、「鮨嘉仁」、「方蒔（the Front House）」、「La Vie by Thomas Bühner」、「元一」、「心宴（aMaze）」、「FRASSI」。
去年獲得綠星肯定的餐廳，今年皆順利蟬聯，分別是台北的「Embers」、「Hosu好嶼」、「小小樹食（大安路）」、「山海樓」、「陽明春天（士林）」、高雄的「THOMAS CHIEN」，加上今年新進榜的「The Pang地坊」，今年共有7家綠星餐廳誕生。
此外，今年度新獎項「米其林指南年度開業大獎」，目的在嘉勉在一年之內開業的傑出新餐廳，得主是由行政總廚楊光宗掌勺的「心宴（aMaze）」。
在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Hosu好嶼」的陳琪蓉，她是台灣第二位獲得此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「方蒔（the Front House）」的陳玉錡獲得。今年31歲的「Yung Yen永筵小館」主廚夏永岩，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。
《臺灣米其林指南2025》星級餐廳名單：
三星：共3家
1.頤宮
2.JL Studio
3.態芮（Taïrroir）
二星：共7家
1.彧割烹（新晉升）
2.盈科（新晉升）
3.Restaurant A（新晉升）
4.渥達尼斯磨坊
5.logy
6.牡丹
7.侯布雄
一星：共43家（4家新進榜、4家新晉升）
1.Hosu好嶼（新晉升）
2.川雅（新進榜）
3.ZEA
4.雅閣
5.Wok by O'BOND
6.天香樓
7.請客樓
8.T+T
9.壽司芳
10.鹽之華
11.明壽司
12.鮨嘉仁（新進榜）
13.方蒔（the Front House）（新晉升）
14.INITA
15.謙安和
16.吉兆割烹壽司
17.A Cut
18.Ad Astra
19.斑泊
20.山海樓
21.NOBUO
22.巴黎廳1930．高山英紀
23.La Vie by Thomas Bühner（新晉升）
24.元一（新進榜）
25.雋
26.澀 Sur-
27.元紀
28.de nuit
29.富錦樹台菜香檳（松山）
30.金蓬萊遵古台菜
31.明福台菜海產
32.Sens
33.Curcum-
34.心宴（aMaze）（新進榜）
35.FRASSI（新晉升）
36.Impromptu by Paul Lee
37.米香
38.欣葉．鐘菜
39.鮨隆
40.L'Atelier par Yao
41.俺達的肉屋
42.HAILI
43.承（Sho）
綠星：共7家
1.The Pang地坊（新進榜）
2.Thomas Chien
3.山海樓
4.Embers
5.陽明春天（士林）
6.小小樹食（大安路）
7.Hosu好嶼
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言