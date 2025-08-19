快訊

2025米其林／星級餐廳公布！A餐廳、盈科、彧割烹晉升二星

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
《臺灣米其林指南2025》一星餐廳有43家。記者陳睿中／攝影
《臺灣米其林指南2025》星級餐廳名單，今天正式公佈，一次揭曉台北、台中、台南、高雄，以及今年新納入的新北市、新竹縣與新竹市，共7個城市的完整星級餐廳名單。除7家綠星餐廳以外，全台共有53家餐廳星光閃耀，包括3家三星餐廳、7家二星餐廳，與43家一星餐廳。

今年的三星餐廳名單依舊沒有改變，除君品酒店的粵菜餐廳「頤宮」繼續蟬聯，完成「八連霸」外；台中的時尚新加坡菜餐廳「JL Studio」，以及台北的時尚臺灣菜餐廳「態芮（Taïrroir）」，皆三度蟬聯三星寶座。

在二星餐廳方面，自去年的5家增加為7家，由「侯布雄」、「logy」、「渥達尼斯磨坊」與天婦羅餐廳「牡丹」繼續連莊；「彧割烹」、「盈科」、「Restaurant A」3家為自一星升為二星的新科二星餐廳。

在一星餐廳部分，由去年的41家，增加為43家。其中有8家新一星餐廳（包括「新進榜」與「新晉升」），分別是「Hosu好嶼」、「川雅」、「鮨嘉仁」、「方蒔（the Front House）」、「La Vie by Thomas Bühner」、「元一」、「心宴（aMaze）」、「FRASSI」。

去年獲得綠星肯定的餐廳，今年皆順利蟬聯，分別是台北的「Embers」、「Hosu好嶼」、「小小樹食（大安路）」、「山海樓」、「陽明春天（士林）」、高雄的「THOMAS CHIEN」，加上今年新進榜的「The Pang地坊」，今年共有7家綠星餐廳誕生。

此外，今年度新獎項「米其林指南年度開業大獎」，目的在嘉勉在一年之內開業的傑出新餐廳，得主是由行政總廚楊光宗掌勺的「心宴（aMaze）」。

在個人獎項方面，「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Hosu好嶼」的陳琪蓉，她是台灣第二位獲得此殊榮的女性侍酒師。為鼓勵餐飲業技巧純熟的專業服務人員而設立的「米其林指南服務大獎」，由「方蒔（the Front House）」的陳玉錡獲得。今年31歲的「Yung Yen永筵小館」主廚夏永岩，則拿下今年「米其林指南年輕主廚大獎」。

《臺灣米其林指南2025》星級餐廳名單：

三星：共3家

1.頤宮

2.JL Studio

3.態芮（Taïrroir）

二星：共7家

1.彧割烹（新晉升）

2.盈科（新晉升）

3.Restaurant A（新晉升）

4.渥達尼斯磨坊

5.logy

6.牡丹

7.侯布雄

一星：共43家（4家新進榜、4家新晉升）

1.Hosu好嶼（新晉升）

2.川雅（新進榜）

3.ZEA

4.雅閣

5.Wok by O'BOND

6.天香樓

7.請客樓

8.T+T

9.壽司

10.鹽之華

11.明壽司

12.鮨嘉仁（新進榜）

13.方蒔（the Front House）（新晉升）

14.INITA

15.謙安和

16.吉兆割烹壽司

17.A Cut

18.Ad Astra

19.斑泊

20.山海樓

21.NOBUO

22.巴黎廳1930．高山英紀

23.La Vie by Thomas Bühner（新晉升）

24.元一（新進榜）

25.雋

26.澀 Sur-

27.元紀

28.de nuit

29.富錦樹台菜香檳（松山）

30.金蓬萊遵古台菜

31.明福台菜海產

32.Sens

33.Curcum-

34.心宴（aMaze）（新進榜）

35.FRASSI（新晉升）

36.Impromptu by Paul Lee

37.米香

38.欣葉．鐘菜

39.鮨隆

40.L'Atelier par Yao

41.俺達的肉屋

42.HAILI

43.承（Sho）

綠星：共7家

1.The Pang地坊（新進榜）

2.Thomas Chien

3.山海樓

4.Embers

5.陽明春天（士林）

6.小小樹食（大安路）

7.Hosu好嶼

「米其林指南侍酒師大獎」得主是「Hosu好嶼」的陳琪蓉。記者陳睿中／攝影
「米其林指南年輕主廚大獎」得主是今年31歲的「Yung Yen永筵小館」主廚夏永岩。記者陳睿中／攝影
「態芮（Taïrroir）」，三度蟬聯三星榮耀。記者陳睿中／攝影
「米其林指南年度開業大獎」得主是「心宴（aMaze）」，由行政總廚楊光宗（中）親自領獎。頒獎人為保樂力加董事總經理王德勤。記者陳睿中／攝影
「米其林指南服務大獎」，由「the Front House方蒔」的陳玉錡獲得。記者陳睿中／攝影
今年唯一新科綠星餐廳「The Pang 地坊」。記者陳睿中／攝影
《臺灣米其林指南2025》二星餐廳有7家。記者陳睿中／攝影
