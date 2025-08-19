聽新聞
台彩：「刮刮樂千萬回饋祭」明開跑 天天刮天天送超商優惠券
台灣彩券公司今天推出2款全新主題「幸運接龍」與「金甜蜜」刮刮樂新品，「幸運接龍」每張售價200元，為首次結合撲克牌遊戲「接龍」概念規劃設計的益智延長型遊戲，頭獎200萬元共有4個；「金甜蜜」每張100元，頭獎30萬元共有4個。2款新品總獎項超過314萬個，總獎金逾9.2億元。此外，「刮刮樂千萬回饋祭」活動將於明（20）日開跑，天天刮天天送超商優惠券，張張登錄都有獎，共限量200萬張。
台彩指出，「幸運接龍」首次運用撲克牌遊戲「接龍」做為設計概念並結合益智延長型玩法，讓民眾邊刮獎邊做記號的過程，猶如實境體驗抽撲克牌玩接龍刺激又好玩，共有7局遊戲，第1~6局遊戲中分別有1至6個牌型，牌型以不同花色交錯，並依點數大到小排列，第7局遊戲有4張同點數不同花色的牌型，只要任一局的牌型符號全數出現在「您的牌」區中，即得該局遊戲之獎金，還有機會多局遊戲同時中獎，1000元（含）以上的獎項超過21萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率32%。
「金甜蜜」每張100元，票面中相依偎的可愛小熊搭配冉冉而升的金色氣球與漫天紛飛金幣，營造滿滿甜蜜幸福的氛圍，玩法簡單有趣，500元（含）以上的獎項超過13萬個，頭獎30萬元共有4個，總中獎率33%。
此外，七夕佳節將近，台彩表示，民眾不妨準備多款刮刮樂與另一半或親友同樂，還能參加「刮刮樂千萬回饋祭」活動，自8月20日7時起至9月7日止，凡購買指定期別刮刮樂至活動網頁（www.taiwanlottery-event.com）進行登錄即可領取7-ELEVEN優惠券，包括CITY系列指定咖啡或茶飲買1送1優惠券，還有機會獲得7-ELEVEN購物金777元，共限量200萬張，提醒民眾在活動期間把握機會兌領。
