限時5天！7-ELEVEN推uniopen會員回饋放大術　「祈福刮刮隨取卡」最高回饋11%

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由會員、點數、支付3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，搶攻8月暑假出遊與中元節採買雙重商機，針對會員推出眾多專屬4大服務好康。除了推出限時uniopen會員專屬消費優惠外，搭配「祈福刮刮隨取卡」放大金額再享滿額立折回饋，OPENPOINT APP「點數驚喜抽」活動首次推出頂級住宿抽獎與「指定御飯糰集點GO」活動送造型「痛包」，消費者加入「uniopen PRIMA」訂閱制指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋。同時7-ELEVEN為了傾聽消費者心聲，於OPENPOINT APP推出超商通路首創的「商品許願池」功能，為消費者帶來獨特的數位生活消費體驗。

7-ELEVEN寵粉新服務「uniopen PRIMA」訂閱制現已突破3萬名會員，持續培養顧客忠誠度，平均每月僅需不到60元訂閱費即可享有專屬優惠，於門市不限支付工具結帳、指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋，最高可額外獲得300點；更有小資族最愛的「行動隨時取限定優惠」包含CITY CAFE大杯拿鐵、美式以及CITY PRIMA精品拿鐵、美式都可享會員專屬優惠價購入，最高現省770元；每月還有總價值2,000元以上限量超過20大通路加碼優惠券可領取。

搭配訂閱制會員優惠，7-ELEVEN自8月20日至8月24日限時5天推出uniopen會員指定12大品類商品消費250元立折25元、滿1,000元立折100元，指定4大支付工具再折50元，消費滿額還有限量超萌保冷袋等贈品3選1兌換券、杜老爺雙倍巧克力甜筒兌換券，共6款保冷保溫袋也可以59元單買，售完為止。

想要折上折可搭配8月20日起7-ELEVEN與北港朝天宮、旗山天后宮、霞海城隍廟、祀典武廟推出的4款「祈福刮刮隨取卡」，面額1,200元保證獲得1,288元，1次買2張再加贈88點OPENPOINT，合併最高回饋達11%。

為更加優化商品結構品類、與消費者零時差接軌，7-ELEVEN推出超商通路首創「商品許願池」功能，邀請消費者自由填寫想在門市買到的商品，提案就有機會引進販售。7月下旬推出至今已有超過千人填寫，許願商品涵蓋日韓特色食品、飲料、統一7-ELEVEn獅棒球隊周邊商品等，每月也有提供OPENPOINT獎勵點數作為提案商品成功上市獎勵。

7-ELEVEN也祭出寵愛uniopen會員持續放大點數效益，OPENPOINT APP「點數驚喜抽」深獲會員喜愛，憑OPENPOINT點數就能抽藝人見面會、航空機票、運動賽事、3C商品等活動，今年已累積近百萬人次參與，自8月20日起7-ELEVEN與漢來飯店事業群攜手合作推出頂級住宿抽獎，最大獎為一晚市值21萬元、首度以公開形式抽獎的漢來日月行館「皇家套房」，為漢來日月行館最頂尖豪華的住宿房型代表，近百坪空間坐擁壯麗自然湖畔景觀與奢華室內設計，設有寬敞客廳、獨立更衣室與專屬露台。同時更祭出20張親子旅遊與粉絲朝聖熱點──高雄漢來「三麗鷗主題房」精緻雙人房住宿券，為全台唯一整層樓三麗鷗主題空間，共18間主題房，結合Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等人氣角色，充滿童趣與夢幻氛圍。本次抽獎活動從8月20日至9月2日，消費者於OPENPOINT APP使用點數10點，即可兌換漢來飯店「10點驚喜抽」抽獎券，兌換越多、中獎機率越高，活動期間內不限次數兌換，詳細活動辦法自8月20日起請上OPENPOINT APP專屬頁面查詢。

7-ELEVEN御飯糰今年喜迎30週年，uniopen會員自8月20日起於OPENPOINT APP展開「指定御飯糰集點GO」活動，不僅集點可兌換免費御飯糰商品，更特別推出集點兌換3款獨家開發「痛包」，採隨機出貨、分別隨機附上不同表情的擦手巾玩偶，活動期間購買7-ELEVEN新極上御飯糰、新極大御飯糰及雙手捲系列指定商品，買2件可獲得1點，集2點即可以199元加購或集滿10點免費換，數量有限換完為止。

除了超萌痛包以外，看好收藏小卡商機，ibon便利生活站首次與《Garena傳說對決》合作，獨家推出角色收藏卡，即日起限量販售，每包售價59元（隨機1入），整套全收錄預購價711元，數量有限，售完為止。