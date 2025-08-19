快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

聽新聞
0:00 / 0:00

露屁屁外星人來襲！CASETiFY「蠟筆小新」聯名系列這3款超ㄎㄧㄤ必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「蠟筆小新手機吊飾」將小新最愛的巧克比、鱷魚阿山、小白、動感超人與肥嘟嘟左衛門等可愛角色造型、還有經典的紅黃綠配色化身為色彩鮮豔的可愛串珠。圖／CASETiFY提供
「蠟筆小新手機吊飾」將小新最愛的巧克比、鱷魚阿山、小白、動感超人與肥嘟嘟左衛門等可愛角色造型、還有經典的紅黃綠配色化身為色彩鮮豔的可愛串珠。圖／CASETiFY提供

大人小孩都愛看的日本經典動漫《蠟筆小新》攜手CASETiFY推出聯名系列，將於8月20日起於台灣官方網站及CASETiFY STUDiO概念店登場。全系列外型超繽紛多彩，以小新獨特的惡趣味與繽紛童趣為靈感，推出多款手機殼設計與豐富電子配件，角色包含野原新之助、小白、動感超人及肥嘟嘟左衛門等，帶來滿滿童年回憶。

本次聯名除手機殼外，更涵蓋AirPods及AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad與MacBook保護殼、多款MagSafe兼容配件等。其中粉絲必收的絕對是以小新經典「屁股舞」為靈感的「蠟筆小新珍藏版手機支架」，柔軟矽膠材質屁屁兼具實用與趣味；「小白毛絨收納包」兼具可愛外型與收納耳機、線材等小物的功能；「巧克比珍藏版耳機保護殼」則將小新最愛零食化身立體設計，連餅乾袋上的吉祥物鱷魚阿山也一同登場。

選擇困難症的則可以選擇「蠟筆小新手機吊飾」，繽紛串珠跟重要角色一次收齊；還有等比例放大的「巧克比造型抱枕」化身吸睛療癒家居單品。此外，「蠟筆小新客製化貼紙及姓名手機殼」則適合喜歡DIY的巧手民眾，提供20款以上貼紙供拼貼，還能加上名字打造專屬設計。

CASETiFY亦推出粉絲專屬回饋，凡購買2件或以上聯名產品，即可獲贈限量「蠟筆小新實體貼紙包」乙份，數量有限，送完為止。此次聯名系列每款元素都超經典，肯定再掀起小新粉收藏熱潮。

CASETiFY與風靡全球超過30年的經典動漫《蠟筆小新》推出聯名系列，多款限量電子配件強勢登場。圖／CASETiFY提供
CASETiFY與風靡全球超過30年的經典動漫《蠟筆小新》推出聯名系列，多款限量電子配件強勢登場。圖／CASETiFY提供
「蠟筆小新客製化貼紙及姓名手機殼」提供超過20款可愛貼紙印花讓大家自由搭配，還可以加使用獨家字體打造獨一無二的專屬手機殼。圖／CASETiFY提供
「蠟筆小新客製化貼紙及姓名手機殼」提供超過20款可愛貼紙印花讓大家自由搭配，還可以加使用獨家字體打造獨一無二的專屬手機殼。圖／CASETiFY提供
蠟筆小新 × CASETiFY 聯名系列也推出等比例放大的巧克比造型抱枕，靈感同樣來自小新最愛的零食，將動漫裡的童年回憶完美還原。圖／CASETiFY提供
蠟筆小新 × CASETiFY 聯名系列也推出等比例放大的巧克比造型抱枕，靈感同樣來自小新最愛的零食，將動漫裡的童年回憶完美還原。圖／CASETiFY提供
「小白毛絨收納包」以小新最忠實的夥伴小白為主角設計，不僅外型可愛療癒，更具有實用的收納功能。圖／CASETiFY提供
「小白毛絨收納包」以小新最忠實的夥伴小白為主角設計，不僅外型可愛療癒，更具有實用的收納功能。圖／CASETiFY提供
「蠟筆小新珍藏版手機支架」以小新經典的「屁股舞」姿勢為設計靈感，完美呈現小新的頑皮魅力。圖／CASETiFY提供
「蠟筆小新珍藏版手機支架」以小新經典的「屁股舞」姿勢為設計靈感，完美呈現小新的頑皮魅力。圖／CASETiFY提供
「巧克比珍藏版耳機保護殼」將小新最愛的零食化身為超立體造型耳機保護殼，連餅乾袋上的吉祥物鱷魚阿山也一同登場。圖／CASETiFY提供
「巧克比珍藏版耳機保護殼」將小新最愛的零食化身為超立體造型耳機保護殼，連餅乾袋上的吉祥物鱷魚阿山也一同登場。圖／CASETiFY提供
蠟筆小新 × CASETiFY聯名系列同步帶來豐富電子配件，展開頑皮又活潑的童趣冒險。圖／CASETiFY提供
蠟筆小新 × CASETiFY聯名系列同步帶來豐富電子配件，展開頑皮又活潑的童趣冒險。圖／CASETiFY提供
蠟筆小新 × CASETiFY聯名系列除了推出多款手機殼印花設計外，也同步帶來豐富電子配件。圖／CASETiFY提供
蠟筆小新 × CASETiFY聯名系列除了推出多款手機殼印花設計外，也同步帶來豐富電子配件。圖／CASETiFY提供

收納 配件

延伸閱讀

新竹巨城快閃櫃吸人潮 民眾憂設置走道阻逃生 檢查結果曝

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》購票送「印度烤餅小新吊飾」軟Q觸感愛不釋手

CASETiFY進駐大巨蛋商圈限時2件8折 人氣可頌店聯名快閃登場

《電影蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》超級富豪「賀來賢人」與阿呆合作無間

相關新聞

最薄僅有1公分！熱銷5億元的日系皮革品牌推出史上最小長夾

2025下半年換個新皮夾吧，台灣人常以換新皮夾祈求好運，其中日系皮夾因低調、輕薄與秩序感設計，成為近年首選，然而多數日系頂級皮夾如土屋鞄製造所，價格超過上萬元，對消費者而言門檻不低，那有沒有一款真皮皮夾，品質不輸頂級品牌，具有獨特設計和功能性，價格則更平易近人呢？

限時5天！7-ELEVEN推uniopen會員回饋放大術　「祈福刮刮隨取卡」最高回饋11%

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由會員、點數、支付3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，搶攻8...

露屁屁外星人來襲！CASETiFY「蠟筆小新」聯名系列這3款超ㄎㄧㄤ必收

大人小孩都愛看的日本經典動漫《蠟筆小新》攜手CASETiFY推出聯名系列，將於8月20日起於台灣官方網站及CASETiF...

LV高調進軍彩妝定價曝光 鎖定金字塔頂端！豪氣一次推出2系列65色唇膏

正如今年稍早曾經預告，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的La Beauté彩妝系列在2025年第三季即將...

開學季3C採購優惠開跑 全國電子6.7折起滿額抽機票 燦坤交心日3.1折起

開學季採購熱潮來襲，不論是大學新鮮人準備升級筆電，還是外宿族添購生活家電，全國電子與燦坤同步推出筆電、電競商品及家電促銷...

老爺會館推夏日住房專案 邀旅客暢遊台北

2025年8月台北迎來兩大夏日亮點「大稻埕夏日節」與中山條通商圈的「條通祭」。為讓民眾感受台北節慶魅力，老爺會館順勢推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。