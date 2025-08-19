露屁屁外星人來襲！CASETiFY「蠟筆小新」聯名系列這3款超ㄎㄧㄤ必收

大人小孩都愛看的日本經典動漫《蠟筆小新》攜手CASETiFY推出聯名系列，將於8月20日起於台灣官方網站及CASETiFY STUDiO概念店登場。全系列外型超繽紛多彩，以小新獨特的惡趣味與繽紛童趣為靈感，推出多款手機殼設計與豐富電子配件，角色包含野原新之助、小白、動感超人及肥嘟嘟左衛門等，帶來滿滿童年回憶。

本次聯名除手機殼外，更涵蓋AirPods及AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad與MacBook保護殼、多款MagSafe兼容配件等。其中粉絲必收的絕對是以小新經典「屁股舞」為靈感的「蠟筆小新珍藏版手機支架」，柔軟矽膠材質屁屁兼具實用與趣味；「小白毛絨收納包」兼具可愛外型與收納耳機、線材等小物的功能；「巧克比珍藏版耳機保護殼」則將小新最愛零食化身立體設計，連餅乾袋上的吉祥物鱷魚阿山也一同登場。

選擇困難症的則可以選擇「蠟筆小新手機吊飾」，繽紛串珠跟重要角色一次收齊；還有等比例放大的「巧克比造型抱枕」化身吸睛療癒家居單品。此外，「蠟筆小新客製化貼紙及姓名手機殼」則適合喜歡DIY的巧手民眾，提供20款以上貼紙供拼貼，還能加上名字打造專屬設計。