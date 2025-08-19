LV高調進軍彩妝定價曝光 鎖定金字塔頂端！豪氣一次推出2系列65色唇膏

正如今年稍早曾經預告，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的La Beauté彩妝系列在2025年第三季即將上市，是這個以行李箱起家的時尚精品龍頭品牌首度跨足美妝產業。全系列首次曝光，就推出55色的唇膏、10色的潤唇膏和8款4色眼影，以及一系列針對彩妝品延伸出的皮革配件。

路易威登彩妝由傳奇彩妝大師帕特麥格拉斯（Pat McGrath）女爵士擔任La Beauté彩妝創意總監，以旅行精神為核心。她20多年來為路易威登時裝秀打造大膽前衛的高雅妝容，雙方深化合作關係。這次從LV自1854年創立以來的豐富歷史資料中汲取靈感，包括1920年代為時尚旅行量身定製的化妝和和美容用品，設計出系列全新彩妝。「我常說彩妝不僅是產品，更是一種表達、一份執著，也是一種情感，這篇全新故事是將工藝推向全新境界。 」

首登場的LV ROUGE唇膏系列共推出55款色號，低調呼應代表品牌的羅馬數字「LV」，系列配方融入路易威登品牌的象徵花朵：以升級再造工藝凝萃自玫瑰、茉莉與含羞草的天然花蠟，並添加乳油木果油和玻尿酸。55色共涵蓋兩種質地：具有光澤效果的27款奶霜絲緞色與賦予飽滿唇色的28款絲絨柔霧色。主打色共三款：向路易威登傳承致敬的「896 Monogram Rouge Monogram檀紅色」，獨立個性的紅棕色能與品牌經典棕色Monogram帆布完美呼應；明亮溫暖的赭玫瑰色「203 Rose Odyssée瑰麗旅程」融合大地色調；以及大膽優雅的「854 Rouge Louis路易紅」，是一款濃郁緋紅的經典紅色。

呈現輕盈透亮的妝效LV BAUME潤唇膏共推出10款透亮光感色號，配方添加乳油木果油和玻尿酸，質地輕盈舒適、可自由疊擦。三款經典色號分別為向品牌傳統象徵致敬的「051 Monogram Touch Monogram之韻」， 將勃艮地酒紅化為輕透色澤；細膩的珠光粉色的「030 Tender Bliss柔光綺夢」；以及「020 Rose Essentiel瑰麗本色」的輕透淡玫瑰木色。

8款精選配色眼影盤LV Ombres，每款眼影盤內含四款色彩，其中三款色號適合日常妝容，並搭配一個出其不意的驚喜色彩，共涵蓋從極霧感到微璨珠光等六種不同妝效。採用LV Pigment Originals（LV原創色料因子）顯色配方，主打色為延續同名唇膏色調「Harmonie 896 Monogram Rouge」，揉合深邃絲緞紅棕色、 Louis Vuitton Monogram帆布濃郁棕色與焦糖色調；刻畫路易威登傳統VVN皮革獨特光澤變化的「Harmonie 150 Beige Memento」；以及靈感來自柔美百搭的玫瑰裸色的「Harmonie 250 Nude Mirage」

系列美妝均融合由Pat McGrath和路易威登調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud）攜手合作的專屬香氛，雙方耗時4年開發，以卡瓦利耶在法國格拉斯Les Fontaines Parfumées路易威登香水工坊中的常用成分為靈感，唇膏融合含羞草、茉莉和玫瑰的香氣，潤唇膏則散發薄荷和覆盆子香味。包裝則由以設計家具聞名的德國知名工業設計師康士坦丁葛契奇（Konstantin Grcic）首度跨界打造，採用雋永的極簡建築風格，提升收藏價值，將路易威登經典行李箱的黃銅配件化為極具標誌性的金環，並採用可重複補充的設計實踐永續。

同時，路易威登也推出一系列的配件，包括一系列可搭配彩妝品的專用Monogram帆布皮件，以及限量推出口紅盒與Nice Beauty化妝箱，共有三款經典色調：Monogram Rouge、Rouge Louis與Tender Bliss。