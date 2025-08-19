快訊

LV高調進軍彩妝定價曝光 鎖定金字塔頂端！豪氣一次推出2系列65色唇膏

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登La Beauté彩妝系列LV Rouge唇膏系列。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列LV Rouge唇膏系列。圖／路易威登提供

正如今年稍早曾經預告，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的La Beauté彩妝系列在2025年第三季即將上市，是這個以行李箱起家的時尚精品龍頭品牌首度跨足美妝產業。全系列首次曝光，就推出55色的唇膏、10色的潤唇膏和8款4色眼影，以及一系列針對彩妝品延伸出的皮革配件。

路易威登彩妝由傳奇彩妝大師帕特麥格拉斯（Pat McGrath）女爵士擔任La Beauté彩妝創意總監，以旅行精神為核心。她20多年來為路易威登時裝秀打造大膽前衛的高雅妝容，雙方深化合作關係。這次從LV自1854年創立以來的豐富歷史資料中汲取靈感，包括1920年代為時尚旅行量身定製的化妝和和美容用品，設計出系列全新彩妝。「我常說彩妝不僅是產品，更是一種表達、一份執著，也是一種情感，這篇全新故事是將工藝推向全新境界。 」

首登場的LV ROUGE唇膏系列共推出55款色號，低調呼應代表品牌的羅馬數字「LV」，系列配方融入路易威登品牌的象徵花朵：以升級再造工藝凝萃自玫瑰、茉莉與含羞草的天然花蠟，並添加乳油木果油和玻尿酸。55色共涵蓋兩種質地：具有光澤效果的27款奶霜絲緞色與賦予飽滿唇色的28款絲絨柔霧色。主打色共三款：向路易威登傳承致敬的「896 Monogram Rouge Monogram檀紅色」，獨立個性的紅棕色能與品牌經典棕色Monogram帆布完美呼應；明亮溫暖的赭玫瑰色「203 Rose Odyssée瑰麗旅程」融合大地色調；以及大膽優雅的「854 Rouge Louis路易紅」，是一款濃郁緋紅的經典紅色。

呈現輕盈透亮的妝效LV BAUME潤唇膏共推出10款透亮光感色號，配方添加乳油木果油和玻尿酸，質地輕盈舒適、可自由疊擦。三款經典色號分別為向品牌傳統象徵致敬的「051 Monogram Touch Monogram之韻」， 將勃艮地酒紅化為輕透色澤；細膩的珠光粉色的「030 Tender Bliss柔光綺夢」；以及「020 Rose Essentiel瑰麗本色」的輕透淡玫瑰木色。

8款精選配色眼影盤LV Ombres，每款眼影盤內含四款色彩，其中三款色號適合日常妝容，並搭配一個出其不意的驚喜色彩，共涵蓋從極霧感到微璨珠光等六種不同妝效。採用LV Pigment Originals（LV原創色料因子）顯色配方，主打色為延續同名唇膏色調「Harmonie 896 Monogram Rouge」，揉合深邃絲緞紅棕色、 Louis Vuitton Monogram帆布濃郁棕色與焦糖色調；刻畫路易威登傳統VVN皮革獨特光澤變化的「Harmonie 150 Beige Memento」；以及靈感來自柔美百搭的玫瑰裸色的「Harmonie 250 Nude Mirage」

系列美妝均融合由Pat McGrath和路易威登調香大師雅克卡瓦利耶（Jacques Cavallier Belletrud）攜手合作的專屬香氛，雙方耗時4年開發，以卡瓦利耶在法國格拉斯Les Fontaines Parfumées路易威登香水工坊中的常用成分為靈感，唇膏融合含羞草、茉莉和玫瑰的香氣，潤唇膏則散發薄荷和覆盆子香味。包裝則由以設計家具聞名的德國知名工業設計師康士坦丁葛契奇（Konstantin Grcic）首度跨界打造，採用雋永的極簡建築風格，提升收藏價值，將路易威登經典行李箱的黃銅配件化為極具標誌性的金環，並採用可重複補充的設計實踐永續。

同時，路易威登也推出一系列的配件，包括一系列可搭配彩妝品的專用Monogram帆布皮件，以及限量推出口紅盒與Nice Beauty化妝箱，共有三款經典色調：Monogram Rouge、Rouge Louis與Tender Bliss。

LV Rouge全系列唇膏與LV Baume全系列潤唇膏的目前定價均為5,300元，在彩妝品牌中偏高，可見鎖定金字塔頂端消費者。（愛馬仕唇膏官網定價約在2000、3000元左右；香奈兒單價最高的康朋街31號唇膏系列官網定價為5,550元。）LV Rouge與LV Baume均採用可補充芯的環保設計，補充芯定價均為2,300元。LV Ombres全系列眼影盤定價8,250元。品牌預計將於8月20日起在中國舉行新品發表會、8月25日發布數位新品預告，全系列預計將於8月29日於指定專賣店與官網上市（台北101跟台南新光三越的專賣店將設美妝實體展櫃），最終零售價格將以各門市實際售價為準。

模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列有相對應的小皮件。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列有相對應的小皮件。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏,色號203 Rose Odyssée瑰麗旅程。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏，色號203 Rose Odyssée瑰麗旅程。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏,色號Rouge Louis路易紅。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏，色號Rouge Louis路易紅。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列TENDER BLISS潤唇膏與DAZZLING GAZE眼影盤。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列TENDER BLISS潤唇膏與DAZZLING GAZE眼影盤。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV Ombres四色眼影盤,色號Harmonie 150 Beige Memento。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV Ombres四色眼影盤，色號Harmonie 150 Beige Memento。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV BAUME潤唇膏,色號020 Rose Essentiel瑰麗本色。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV BAUME潤唇膏，色號020 Rose Essentiel瑰麗本色。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏,色號896Monogram Rouge,Monogram檀紅。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV ROUGE唇膏，色號896Monogram Rouge，Monogram檀紅。圖／路易威登提供
粉色唇膏小包。圖／路易威登提供
粉色唇膏小包。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列唇彩妝容。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV Ombres四色眼影盤,色號Harmonie 250 Nude Mirage。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV Ombres四色眼影盤，色號Harmonie 250 Nude Mirage。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列唇膏硬箱。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列唇膏硬箱。圖／路易威登提供
路易威登Monogram帆布圓形唇膏盒。圖／路易威登提供
路易威登Monogram帆布圓形唇膏盒。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV BAUME潤唇膏,色號Tender Bliss柔光綺夢。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV BAUME潤唇膏，色號Tender Bliss柔光綺夢。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列小皮件。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列小皮件。圖／路易威登提供
路易威登彩妝刷具。圖／路易威登提供
路易威登彩妝刷具。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV Ombres四色眼影盤,色號Harmonie 896 Monogram Rouge。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV Ombres四色眼影盤，色號Harmonie 896 Monogram Rouge。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列唇膏外包裝。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列唇膏外包裝。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝創意總監帕特麥格拉斯。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝創意總監帕特麥格拉斯。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列MONOGRAM ROUGE眼影盤與唇膏。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté彩妝系列MONOGRAM ROUGE眼影盤與唇膏。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV BAUME潤唇膏,色號051 Monogram Touch,Monogram之韻。圖／路易威登提供
路易威登La Beauté 彩妝系列LV BAUME潤唇膏，色號051 Monogram Touch，Monogram之韻。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列妝容。圖／路易威登提供
模特兒示範路易威登La Beauté彩妝系列妝容。圖／路易威登提供
路易威登Monogram眼影包。圖／路易威登提供
路易威登Monogram眼影包。圖／路易威登提供

