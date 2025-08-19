開學季3C採購優惠開跑 全國電子6.7折起滿額抽機票 燦坤交心日3.1折起

開學季採購熱潮來襲，不論是大學新鮮人準備升級筆電，還是外宿族添購生活家電，全國電子與燦坤同步推出筆電、電競商品及家電促銷，從高CP值入門機種到專業電競設備一應俱全，還有抽獎、折扣與加碼贈品，讓學生與家長一次買齊開學所需，輕鬆升級學習與生活環境。

全國電子開學優惠全面開跑，3C通訊產品最低6.7折起，舊換新最高折抵19,500元，加購1年延保優惠半價僅1,199元，單筆滿20,000元還可抽價值25,000元首爾雙人來回機票。9月30日前綁定LINE會員天天玩遊戲，再領最高3,000元數位商品折價券。

針對大學新鮮人，全國電子精選3款超值筆電，Acer Aspire Lite 15.6吋i5輕薄筆電，售價20,900元，搭載1TB SSD與8GB記憶體，入門高CP值首選；ASUS AI筆電，售價39,999元，內建Snapdragon X1晶片與32GB記憶體，支援AI應用，14吋輕薄設計攜帶超方便；MSI Katana 15 HX B14WEK，售價38,900元，配備i7處理器與RTX 5050顯卡，購買再送滑鼠及電腦包。另有指定iPad機型享教育優惠9.3折起。

此外，外宿族到全國家電一次買齊，選購節能家電週末享環保綠點10倍回饋，最高折抵1,000元，冰箱、空調同步搭配政府補助最高5,000元。下載全國電子APP綁定行動支付，單筆滿1萬元加贈100點會員點數。搭配指定銀行分期，會員滿額登錄最高可回饋23,000點。

燦坤「品牌交心日」系列活動好評接續登場，自8月15日至20日舉辦「燦坤 × Lenovo電競交心日」，Razer則於8月20日至24日接力推出「燦坤 × Razer交心日」，線上線下同步祭出優惠。

Lenovo主打LOQ系列新世代筆電，搭載NVIDIA RTX 50系列顯示卡與高效散熱設計，專為新手玩家打造。購買指定RTX 50系列機種送市值2,990元H410電競耳機；全系列電競筆電送市值1,299元散熱支架；買全系列筆電再送市值900元後背包與1年意外保固。活動期間，單筆滿16,888元即可抽16,888燦坤K幣，購買家用系列指定機種則可抽萬元Segway電動滑板車，單筆超過35,000元加碼1次抽獎。憑學生證購買搭載intel最新14代Core5-120U筆電再現折7,000元。