快訊

幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

老爺會館推夏日住房專案 邀旅客暢遊台北

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
老爺會館與台北當代藝術館合作，結合藝文探索與主題房童趣互動體驗，四人入住含早餐每晚4,299元起。圖/老爺會館提供
老爺會館與台北當代藝術館合作，結合藝文探索與主題房童趣互動體驗，四人入住含早餐每晚4,299元起。圖/老爺會館提供

2025年8月台北迎來兩大夏日亮點「大稻埕夏日節」與中山條通商圈的「條通祭」。為讓民眾感受台北節慶魅力，老爺會館順勢推出三大住房專案，包含贈送人氣仙草甜品的「涼夏日和」專案、與台北當代藝術館攜手打造的親子主題房、以及「條通祭」限量合作套票專案，雙人入住含早餐每晚2,899元起，提供旅客兼具玩樂、文化與舒適住宿的夏夜體驗。

已熱鬧登場的「大稻埕夏日節」，每週在大稻埕碼頭施放主題煙火點亮河畔夜空，搭配市集、音樂演出與街區裝置藝術，吸引眾多民眾前往觀賞。為方便旅人享受夏日節活動，老爺會館與人氣甜品「八時神仙草」合作，推出「涼夏日和」專案，入住即贈限定消暑甜品，內含抹茶嫩仙草盛盤、八時純粹嫩仙草、八時招牌仙草茶各一份，雙人入住含早餐每晚2,899元起，以沁涼爽口的滋味，陪伴旅人在台北夏夜裡盡情感受節慶氛圍。

適逢暑假也是親子出遊熱潮，老爺會館則與台北當代藝術館合作推出「親子探索趣」專案，結合藝文探索打造主題房體驗，透過童書繪本讀物和童趣插畫拼貼互動，將藝術氛圍搬進旅店，創造童趣及溫馨兼具的親子時光，四人入住含早餐每晚4,299元起，再贈台北當代藝術館好禮兌換券。兩家老爺會館皆位於台北都會區交通樞紐，南西館緊鄰捷運中山站，林森館距離善導寺捷運站步行約10分鐘，交通便捷，方便旅人輕鬆暢遊台北。

台北夏夜精采不止於此，由中山區條通商圈在地青年發起，串聯多家酒吧與餐廳共同舉辦的「條通祭」於首次舉辦後大受民眾好評。「2025 條通祭・夏」將於8月 22日至24日再次登場，除了串聯50家以上的酒吧、餐廳再現經典人氣活動「微醺散步」外，本次更推出「醉生夢市」文創市集、「條音派對」露天音樂演出，以及「沈浸條通」文化講座等多元體驗，呈現台北條通商圈豐厚的歷史文化特色及日式風情。為讓旅人更深入體驗「條通祭」，老爺會館台北林森館推出「條通祭限量住宿專案」，雙人入住含早餐每晚3,650元起，加贈條通祭單日票券兩張。購買「2025 條通祭・夏」系列活動任一票券的民眾，於老爺林森會館官網，輸入優惠折扣碼【ttf2025】訂房，亦可享指定專案85折優惠。旅人可輕鬆步行至條通祭活動現場，沉浸在音樂、美食與微醺的夜晚。

老爺會館為老爺酒店集團旗下城市商務型飯店品牌，為城市商務及觀光旅客提供舒適便捷的住宿體驗，以便利的地理位置、多元的專案選擇及細緻服務，成為旅客探索台北夏日的最佳據點。今年夏天，不論是觀賞河畔煙火、漫遊條通街區，或是與家人共度親子時光，都能在老爺會館找到專屬的旅行記憶。

老爺會館攜手人氣甜品「八時神仙草」合作「涼夏日和」住房專案，雙人每晚2,899元起。圖/老爺會館提供
老爺會館攜手人氣甜品「八時神仙草」合作「涼夏日和」住房專案，雙人每晚2,899元起。圖/老爺會館提供

親子 藝術館 大稻埕

延伸閱讀

越南推500億美元基建計畫 力拚今年成長率「保8」

蝦皮第三屆「東南亞新二代獎學金培力計畫」結業 27位學子展現半年成果 為台灣注入多元文化新能量

大陸伏季休漁結束 海巡啟動金馬澎威力掃蕩防陸船越界

菜價飆漲！不只蔥油餅...基隆人氣水煎包即起公休 老闆：要去種菜養豬

相關新聞

7-ELEVEN 限時五天回饋放大術 祈福刮刮隨取卡最高回饋11%

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由會員、點數、支付3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，搶攻8...

開學季3C採購優惠開跑 全國電子6.7折起滿額抽機票 燦坤交心日3.1折起

開學季採購熱潮來襲，不論是大學新鮮人準備升級筆電，還是外宿族添購生活家電，全國電子與燦坤同步推出筆電、電競商品及家電促銷...

老爺會館推夏日住房專案 邀旅客暢遊台北

2025年8月台北迎來兩大夏日亮點「大稻埕夏日節」與中山條通商圈的「條通祭」。為讓民眾感受台北節慶魅力，老爺會館順勢推出...

2025韓國唯一米其林三星名廚 Mingles 客座晶華快閃三天

台灣米其林星級名單即將公布，台北晶華酒店趁勢宣布將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來...

刷中國信託Visa卡…就有機會帶你去看2025 MAMA AWARDS！體驗K-POP音樂盛會

你也在等2025 MAMA的門票開搶嗎？ 2025 MAMA AWARDS將於11月28日至29日在香港啟德主場館盛大舉行，這不只是音樂頒獎典禮，更是一場全球粉絲的K-POP嘉年華，每年都聚集超一線

麥當勞「香芋派」限時回歸！拿坡里「小披薩139、10塊炸雞390元」

呼應台灣民眾對於芋頭的喜愛，麥當勞「香芋派」8月20日起（或售完為止）即將限時回歸。金黃酥脆的外皮，配上綿密的芋泥內餡及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。