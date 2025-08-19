老爺會館推夏日住房專案 邀旅客暢遊台北

2025年8月台北迎來兩大夏日亮點「大稻埕夏日節」與中山條通商圈的「條通祭」。為讓民眾感受台北節慶魅力，老爺會館順勢推出三大住房專案，包含贈送人氣仙草甜品的「涼夏日和」專案、與台北當代藝術館攜手打造的親子主題房、以及「條通祭」限量合作套票專案，雙人入住含早餐每晚2,899元起，提供旅客兼具玩樂、文化與舒適住宿的夏夜體驗。

已熱鬧登場的「大稻埕夏日節」，每週在大稻埕碼頭施放主題煙火點亮河畔夜空，搭配市集、音樂演出與街區裝置藝術，吸引眾多民眾前往觀賞。為方便旅人享受夏日節活動，老爺會館與人氣甜品「八時神仙草」合作，推出「涼夏日和」專案，入住即贈限定消暑甜品，內含抹茶嫩仙草盛盤、八時純粹嫩仙草、八時招牌仙草茶各一份，雙人入住含早餐每晚2,899元起，以沁涼爽口的滋味，陪伴旅人在台北夏夜裡盡情感受節慶氛圍。

適逢暑假也是親子出遊熱潮，老爺會館則與台北當代藝術館合作推出「親子探索趣」專案，結合藝文探索打造主題房體驗，透過童書繪本讀物和童趣插畫拼貼互動，將藝術氛圍搬進旅店，創造童趣及溫馨兼具的親子時光，四人入住含早餐每晚4,299元起，再贈台北當代藝術館好禮兌換券。兩家老爺會館皆位於台北都會區交通樞紐，南西館緊鄰捷運中山站，林森館距離善導寺捷運站步行約10分鐘，交通便捷，方便旅人輕鬆暢遊台北。

台北夏夜精采不止於此，由中山區條通商圈在地青年發起，串聯多家酒吧與餐廳共同舉辦的「條通祭」於首次舉辦後大受民眾好評。「2025 條通祭・夏」將於8月 22日至24日再次登場，除了串聯50家以上的酒吧、餐廳再現經典人氣活動「微醺散步」外，本次更推出「醉生夢市」文創市集、「條音派對」露天音樂演出，以及「沈浸條通」文化講座等多元體驗，呈現台北條通商圈豐厚的歷史文化特色及日式風情。為讓旅人更深入體驗「條通祭」，老爺會館台北林森館推出「條通祭限量住宿專案」，雙人入住含早餐每晚3,650元起，加贈條通祭單日票券兩張。購買「2025 條通祭・夏」系列活動任一票券的民眾，於老爺林森會館官網，輸入優惠折扣碼【ttf2025】訂房，亦可享指定專案85折優惠。旅人可輕鬆步行至條通祭活動現場，沉浸在音樂、美食與微醺的夜晚。