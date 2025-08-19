2025韓國唯一米其林三星名廚 Mingles 客座晶華快閃三天

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2025韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）客座晶華 快閃三天。圖/台北晶華提供
台灣米其林星級名單即將公布，台北晶華酒店趁勢宣布將邀請2025年韓國唯一米其林三星名廚姜珉求（Mingoo Kang）來台客座，於 9 月 12 日至 14 日在飯店二樓Robin’s Grill 舉辦四場餐會，為台灣饕客帶來融合韓國傳統風味與國際創意的藝術饗宴。

晶華表示，此次菜單以「韓醬」為靈魂，嚴選當令珍稀食材，結合主廚細膩的發酵技藝與現代烹飪手法，精心打造多道必嚐佳作。每客19,800 + 10%元，席次有限，售完為止。

現年 41 歲的姜珉求主廚，廚藝足跡遍佈歐美與亞洲—從巴哈馬 Nobu Atlantis 最年輕行政主廚，到西班牙三星名廚 Martín Berasategui、Zuberoa、El Bohio 的嚴苛廚房，他累積了跨文化的豐厚底蘊。2014年，他在首爾清潭洞實現夢想，創立屬於自己的 Mingles餐廳，以韓國料理為根基，融入多國技法，開創獨特的當代韓食風格。

短短數年，Mingles 便站上國際舞台—2016年起連續多年入選《亞洲 50 大最佳餐廳》，2021年名列亞洲第 10、韓國第 1，同年更獲 Inedit Damm 主廚之選獎（Chefs’ Choice Award）。2017年起更年年獲得米其林星級肯定，2025年榮登三星寶座，成為韓國當年度唯一一間三星餐廳。姜珉求主廚也著有完整詮釋韓國傳統醬料的現代應用專書《Jang: The Soul of Korean Cooking》，以兼具文化技藝與當代國際的視角推廣韓食。

Mingles餐廳以姜主廚最擅長的「韓醬」為料理核心，運用泡菜、醃漬蔬菜、果醋等發酵元素演繹韓式經典，也注入國際化的層次與美學，成功為「融合菜」正名。除屢獲米其林肯定外，Mingles 也積極與世界頂尖餐廳合作，包括哥本哈根 108、倫敦 Ikoyi、巴黎 L’Astrance、紐約 Gramercy Tavern、Blue Hill 及奧地利 Ikarus 計畫，持續推動韓國料理的國際交流與創新發展。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，姜珉求主廚曾於2016 年客座晶華，當時便以獨特的新派韓式料理為台灣饕客帶來耳目一新的感受。九年後，他帶著韓國唯一米其林三星主廚的榮耀再度回歸，對我們而言別具意義。也期望延續去年邀請韓國三星主廚安成宰（Anh Sung-jae）前來客座的盛況，再次呈現世界級的韓食魅力。相信賓客在姜主廚精湛的料理中，不僅能品味韓國飲食文化的深度，更能感受國際餐飲交流的精彩火花。

Mingles餐廳短短數年，Mingles 便站上國際舞台—2016年起連續多年入選《亞洲 50 大最佳餐廳》。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳短短數年，Mingles 便站上國際舞台—2016年起連續多年入選《亞洲 50 大最佳餐廳》。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳經典料理「Jang Trio」可說是姜主廚集「韓味」大成的絕佳代表作，亦是其Mingles餐廳的招牌暢銷甜品。圖/台北晶華提供
Mingles餐廳經典料理「Jang Trio」可說是姜主廚集「韓味」大成的絕佳代表作，亦是其Mingles餐廳的招牌暢銷甜品。圖/台北晶華提供
姜珉求（Mingoo Kang）在首爾清潭洞實現夢想，創立屬於自己的 Mingles餐廳。圖/台北晶華提供
姜珉求（Mingoo Kang）在首爾清潭洞實現夢想，創立屬於自己的 Mingles餐廳。圖/台北晶華提供

三星 米其林

