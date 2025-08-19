刷中國信託Visa卡…就有機會帶你去看2025 MAMA AWARDS！體驗K-POP音樂盛會
你也在等2025 MAMA的門票開搶嗎？
2025 MAMA AWARDS將於11月28日至29日在香港啟德主場館盛大舉行，這不只是音樂頒獎典禮，更是一場全球粉絲的K-POP嘉年華，每年都聚集超一線韓星與超狂舞台。今年，中國信託Visa卡卡友福利來了！
【活動一：2025 MAMA AWARDS入場邀請函】
114/8/20起，持中國信託Visa卡在雄獅旅行社購買專屬機＋酒，就有機會獲2025 MAMA AWARDS入場邀請函乙張（＊每張機票贈送1張、每筆訂單限贈2張，限量100張，先搶先贏！）。
【活動二：加碼登錄抽2025 MAMA AWARDS主題雙人遊】
114/8/1至114/9/14，消費刷中國信託Visa卡並完成登錄，累積消費滿NT5,000 元享 1 次抽獎資格，滿NT10,000元享2次(依此類推)，即有機會抽中 2025 MAMA AWARDS 主題雙人遊！
＊快速累積小秘訣：
刷中國信託中華航空聯名卡中獎機率加倍！(舉例：累積消費滿NT5,000元享 2次抽獎資格)
詳情請洽中國信託活動網站
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言