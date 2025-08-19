刷中國信託Visa卡…就有機會帶你去看2025 MAMA AWARDS！體驗K-POP音樂盛會

你也在等2025 MAMA的門票開搶嗎？

2025 MAMA AWARDS將於11月28日至29日在香港啟德主場館盛大舉行，這不只是音樂頒獎典禮，更是一場全球粉絲的K-POP嘉年華，每年都聚集超一線韓星與超狂舞台。今年，中國信託Visa卡卡友福利來了！

2025 MAMA AWARDS入場邀請函。（中信/提供）

【活動一：2025 MAMA AWARDS入場邀請函】

114/8/20起，持中國信託Visa卡在雄獅旅行社購買專屬機＋酒，就有機會獲2025 MAMA AWARDS入場邀請函乙張（＊每張機票贈送1張、每筆訂單限贈2張，限量100張，先搶先贏！）。

【活動二：加碼登錄抽2025 MAMA AWARDS主題雙人遊】

114/8/1至114/9/14，消費刷中國信託Visa卡並完成登錄，累積消費滿NT5,000 元享 1 次抽獎資格，滿NT10,000元享2次(依此類推)，即有機會抽中 2025 MAMA AWARDS 主題雙人遊！

＊快速累積小秘訣：

刷中國信託中華航空聯名卡中獎機率加倍！(舉例：累積消費滿NT5,000元享 2次抽獎資格)

詳情請洽中國信託活動網站