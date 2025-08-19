快訊

農曆七月積陰德！命理專家分享必做這事：人生也跟著圓滿

iPhone 17 Pro還有Sim卡槽！「純eSIM」功能手機蘋果先推這1款

蔡依林自曝早睡早起變超美！她效法「9點半美容覺」結局超崩潰

7-ELEVEN 限時五天回饋放大術 祈福刮刮隨取卡最高回饋11%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
7-ELEVEN限時5天回饋放大術，祈福刮刮隨取卡最高回饋11%。7-ELEVEN/提供
7-ELEVEN限時5天回饋放大術，祈福刮刮隨取卡最高回饋11%。7-ELEVEN/提供

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由會員、點數、支付3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，搶攻8月暑假出遊與中元節採買雙重商機，針對會員推出眾多專屬四大服務好康。

除了推出限時uniopen會員專屬消費優惠外，搭配「祈福刮刮隨取卡」放大金額再享滿額立折回饋，OPENPOINT APP「點數驚喜抽」活動首次推出頂級住宿抽獎與「指定御飯糰集點GO」活動送造型「痛包」，消費者加入「uniopen PRIMA」訂閱制指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋，同時7-ELEVEN為了傾聽消費者心聲，於OPENPOINT APP推出超商通路首創的「商品許願池」功能，為消費者帶來獨特的數位生活消費體驗。

好康一：酷夏優惠多重奏！uniopen會員專屬優惠搭配隨取卡精省放大術、會員訂閱點數加碼送

7-ELEVEN寵粉新服務「uniopen PRIMA」訂閱制現已突破3萬名會員，持續培養顧客忠誠度，平均每月僅需不到60元訂閱費即可享有專屬優惠，於門市不限支付工具結帳、指定類別筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋，最高可額外獲得300點；更有小資族最愛的「行動隨時取限定優惠」包含CITY CAFE大杯拿鐵、美式以及CITY PRIMA精品拿鐵、美式都可享會員專屬優惠價購入，最高現省770元！每月還有總價值2,000元以上限量超過20大通路加碼優惠券可領取。

搭配訂閱制會員優惠，7-ELEVEN搶攻8月暑假出遊與中元節採買雙重商機，在消費緊縮的時代為消費者精省荷包， 8月20日至8月24日止限時5天推出會員指定12大品類商品消費250元立折25元、滿1000元立折100元，指定4大支付工具再折50元，消費滿額還有超萌保冷袋等贈品3選1兌換券跟杜老爺雙倍巧克力甜筒兌換券，共6款保冷保溫袋也可單買59元，外出購物必備。想要折上折可以搭配8月20日起7-ELEVEN與北港朝天宮、旗山天后宮、霞海城隍廟與祀典武廟推出的4款祈福刮刮隨取卡，面額1200元保證獲得1288元，1次買2張再加贈88點OPENPOINT，合併回饋達11%。

好康二：OPENPOINT APP化身心願小本本！「商品許願池」隨時填

為更加優化商品結構品類、與消費者零時差接軌，7-ELEVEN推出超商通路首創商品「許願池」功能，邀請消費者自由填寫想在門市買到的商品，提案就有機會引進販售！7月下旬推出至今已有超過千人填寫，許願商品涵蓋日韓特色食品、飲料、統一7-ELEVEn獅棒球隊周邊商品等，每月也有提供OPENPOINT獎勵點數作為提案商品成功上市獎勵，邀請民眾想買什麼就許願！

好康三：OPENPOINT點數驚喜抽漢來日月行館「皇家套房」頂級奢華體驗

7-ELEVEN也祭出寵愛uniopen會員持續放大點數效益！OPENPOINT APP「點數驚喜抽」深獲會員喜愛，憑OPENPOINT點數就能抽藝人見面會、航空機票、運動賽事、3C商品等活動，今年已累積近百萬人次參與，自8月20日起7-ELEVEN與漢來飯店事業群攜手合作，重磅推出頂級住宿抽獎，最大獎為一晚市值21萬、首度以公開形式推出抽獎的漢來日月行館「皇家套房」為漢來日月行館最頂尖豪華的住宿房型代表，近百坪空間坐擁壯麗自然湖畔景觀與奢華的室內設計，設有寬敞客廳、獨立更衣室與專屬露台，入住可享受靜謐奢華。

好康四：最夯話題潮流！御飯糰30周年第二波活動，集點送痛包+超萌飯糰擦手巾

7-ELEVEN御飯糰今年喜迎30周年，uniopen會員自8月20日起於OPENPOINT APP展開「指定御飯糰集點GO」活動，不僅集點可兌換免費御飯糰商品，更特別推出集點兌換3款獨家開發「痛包」，採隨機出貨、分別隨機附上不同表情的擦手巾玩偶，活動期間購買7-ELEVEN新極上御飯糰、新極大御飯糰及雙手捲系列指定商品，買2件可獲得1點，集2點即可以199元加購或集滿10點免費換，數量有限換完為止。

商品 消費 OPENPOINT

延伸閱讀

人安基金會、7-ELEVEN挺寒士 icash2.0卡輕鬆取餐

首創公益賦能！7-ELEVEN「OPENPOINT行動隨時取」 助無家者尊嚴取餐

7-ELEVEN CITY PRIMA跨界攜手蘭蔻！限量「七夕聯名體驗組」免費領

統一超營收／7月296億元創史上第三高 會員訂閱制突破3萬會員

相關新聞

麥當勞「香芋派」限時回歸！拿坡里「小披薩139、10塊炸雞390元」

呼應台灣民眾對於芋頭的喜愛，麥當勞「香芋派」8月20日起（或售完為止）即將限時回歸。金黃酥脆的外皮，配上綿密的芋泥內餡及...

7-ELEVEN 限時五天回饋放大術 祈福刮刮隨取卡最高回饋11%

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由會員、點數、支付3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，搶攻8...

麥卡倫甜蜜新浪潮品酩餐會登場 全台5大甜點名廚演繹雪莉王者風味

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），持續探索威士忌與餐飲的無限可能，即日起重磅限量推出「甜蜜新...

有行旅／到嘉義 來場味蕾時空旅程

嘉義因林業興盛享有「木都」美譽，至今仍保有逾6000棟木造建築。有行旅將帶領旅人深入老街巷弄的檜木老屋，昔日西裝社與老醫...

北川景子一見傾心！MIKIMOTO讓珍珠輕舞浪漫玫瑰花瓣 全新Les Pétales頂級珠寶系列

在今年多家植意盎然的高級珠寶新品中，MIKIMOTO獨耽玫瑰之美，全新Les Pétales頂級珠寶系列，以逾40件璀璨...

王一博、竇靖童邂逅命定的香奈兒！全新COCO CRUSH相遇之旅

對嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）而言，每一次的相遇，都是命運與幸運交織的安排，是屬於彼此之間一場獨特遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。