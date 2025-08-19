最薄僅有1公分！熱銷5億元的日系皮革品牌推出史上最小長夾

快訊

2025下半年換個新皮夾吧，台灣人常以換新皮夾祈求好運，其中日系皮夾因低調、輕薄與秩序感設計，成為近年首選，然而多數日系頂級皮夾如土屋鞄製造所，價格超過上萬元，對消費者而言門檻不低，那有沒有一款真皮皮夾，品質不輸頂級品牌，具有獨特設計和功能性，價格則更平易近人呢？

由有你共創團隊為你介紹，來自日本的知名皮夾品牌Hallelujia，在台日募資金額累計超過５億元、超過萬人下單支持，他們帶來最新的皮夾系列作品，輕薄度僅有1cm厚、全部使用真皮縫製、入手價格只要2千的「TIDY pot 翻扣小長夾」，將於8/19（二），在嘖嘖平台搶先全台開賣！

「TIDY pot」的長寬約莫只有iphone手機的大小，整個皮夾都由油蠟皮製成，十分精緻輕薄，只有扣合的地方使用了金屬零件，少了芯材的阻礙﹐「TIDY pot」的重量來到驚人的76克重，比一瓶養樂多還要輕巧，可以說是輕到會忘記的程度。

「TIDY pot」雖然小巧．但收納力遠超想像，大容量的夾層讓TIDY pot可以裝下20張鈔票、20枚硬幣和9張卡片，另設小夾層收納鑰匙或發票，最大亮點是 可拆式卡夾，能因應多元支付需求獨立使用，在保留現金支付的彈性上，提供更高的使用靈活度。

「TIDY pot」整體以油蠟處理真皮製成，隨時間會養成專屬紋路與光澤，被皮革圈稱為「養皮」，因不同的使用、保存和環境等等因素，呈現出獨一無二，絕無相同的獨特外型，可說是愛好皮件人的最高享受。

「TIDY pot」由有你共創有．設計團隊於8/19(二)早上10點，在嘖嘖平台進行首波募資活動，限量超早鳥最低只要$2,180即可入手，共有「經典黑」、「可可棕」、「焦糖棕」、「酒紅色」、「復古綠」、「水洗藍」等6種顏色可選，想換新皮夾的你，別錯過這款來自日本的超人氣真皮皮夾喔！詳細商品資訊請見官方粉絲團或嘖嘖頁面查詢。

