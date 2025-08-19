麥當勞「香芋派」限時回歸！拿坡里「小披薩139、10塊炸雞390元」

呼應台灣民眾對於芋頭的喜愛，麥當勞「香芋派」8月20日起（或售完為止）即將限時回歸。金黃酥脆的外皮，配上綿密的芋泥內餡及芋頭塊，帶來香甜的經典滋味，不論是作為飯後甜點，或是搭配咖啡的下午茶點心都十分合適，單點40元。

隨著民俗月即將到來，漢堡王針對中元普渡再次打造「三牲漢堡」，一次集結脆雞排、鱈魚排與升級版的「厚切脆豬排」，滿足雞魚豬的三牲需要，自8月21日至9月21日期間限時供應，單點139元，套餐價185元。另外漢堡王推出的「火影忍者聯名套餐」也即將邁入第三波活動，即日起將推出「宇智波佐助」、「李洛克」兩款公仔，粉絲可以把握機會蒐集。