麥卡倫甜蜜新浪潮品酩餐會登場 全台5大甜點名廚演繹雪莉王者風味

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫「甜蜜新浪潮．品酩餐會」即日起登場，攜手全台5大甜點名廚共譜雪莉王者時代新味。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫「甜蜜新浪潮．品酩餐會」即日起登場，攜手全台5大甜點名廚共譜雪莉王者時代新味。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），持續探索威士忌與餐飲的無限可能，即日起重磅限量推出「甜蜜新浪潮．品酩餐會」，邀請飲食生活作家葉怡蘭以及台北「SEASON Artisan Pâtissier」、「栗林裏 Li Lin Li」、台中「UNA-VERSE DESSERT」、台南「啢啢餐桌」與高雄「Y ing R. 隱弄」等5間風格各異的甜點名店，以麥卡倫「工藝、創意與創新」為核心，結合在地食材與文化語彙，打造專屬台灣的甜蜜感性饗宴。

五位甜點主廚各展創意，將麥卡倫「雪莉王者」風味，轉化為盤式甜點。葉怡蘭指出：「這不僅展現台灣盤式甜點的豐富面貌，更詮釋出屬於這個時代、這塊風土的甜點美學，成就麥卡倫『甜蜜新浪潮』高峰。」

「栗林裏 Li Lin Li 」主廚Wise表示，麥卡倫不僅能提升甜點的深度與甜感，更能豐富整體層次。他以麥芽、焦糖與香蕉、台灣白乳酪、豆腐結合，透過刺蔥辛香與咖啡尾韻，使麥卡倫與冰淇淋在口中交融時風味倍增。「UNA-VERSE DESSERT」主廚Una精準解構麥卡倫中黑糖、南北杏與柑橘等多重而深邃的風味，將其轉譯為台灣專屬的黑糖糕，搭配香草、甘納許與香吉士冰淇淋，層層呼應麥卡倫的酒體特質。

「啢啢餐桌」主廚Sherry認為，品味威士忌如同欣賞香水，可從前、中、後調汲取創作靈感。她以清新的果香作為前調、飽滿果味當作主體，並以淡雅的煙燻氣息收尾，透過荔枝巧妙結合果香與煙燻感，再運用高溫吹糖技術塑造層次質地，進一步強化前中後調的風味變化。「Y ing R. 隱弄」主廚Danny指出，麥卡倫中的果乾香氣、橡木辛香與飽滿風味，都是平衡味蕾的關鍵元素。他以楓糖為主軸，融合月桃糖、黑糖、糖蜜與蜂蜜的多層次香甜，輔以堅果收尾，打造適合南國氣候的輕盈口感，讓麥卡倫的馥郁在甜點中層層綻放。

「SEASON Artisan Pâtissier」主廚Season不僅為雪莉王者打造一系列創新套餐，更以「Vermouth 瓦德比諾」中藥草、果乾與木質的香氣為靈感，聯想到台灣經典的「芋頭炒米粉」，以米香為核心，重構法國諾曼第（Normandie）地區的傳統甜點「法式米布丁（Teurgoule）」，將焦化米布丁、芋香米與爽口的米酒雪酪交織，透過反向設計，呈現出極為清爽的創新風味。

麥卡倫「甜蜜新浪潮．品酩餐會」即日起限量開跑，邀請全台威士忌愛好者與甜點迷，加入麥卡倫LINE官方帳號報名，一同見證這場年度的台灣甜點盛事。詳細資訊見麥卡倫LINE官方帳號。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Y ing R. 隱弄」主廚Danny認為麥卡倫的果乾、橡木辛香的風味，是平衡味蕾的關鍵，其以楓糖為主軸揉合多層次香甜，讓麥卡倫的馥郁層層綻放。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「SEASON Artisan Pâtissier」主廚Season為雪莉王者打造一系列創新套餐，並以「Vermouth 瓦德比諾」為靈感，重構法式米布丁，呈現極清爽的創新風味。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「啢啢餐桌」主廚Sherry以麥卡倫清新的果香作為前調、飽滿果味當作主體，並以淡雅的煙燻氣息收尾，強化前中後調的風味變化。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「UNA-VERSE DESSERT」主廚Una解構麥卡倫多重而深邃的風味，將其轉譯為黑糖糕，佐香草、甘納許與香吉士冰淇淋，層層呼應麥卡倫的酒體特質。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「栗林裏Li Lin Li」主廚Wise以麥芽與焦糖風味出發，融入香蕉、白乳酪與豆腐，再以刺蔥和咖啡，使麥卡倫與冰淇淋在交織時風味倍增。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
甜點 食材 威士忌 冰淇淋

