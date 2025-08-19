聽新聞
0:00 / 0:00
有行旅／到嘉義 來場味蕾時空旅程
嘉義因林業興盛享有「木都」美譽，至今仍保有逾6000棟木造建築。有行旅將帶領旅人深入老街巷弄的檜木老屋，昔日西裝社與老醫館，安排參觀台灣花磚博物館。美食饗宴在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食，於「山樣子初物」享用Fine Dining級鐵板燒，並在後壁第一名宅三級古蹟「Lumière」體驗時尚法式料理，展開一場穿越時空的味蕾旅程。旅宿安排台南東山「仙湖農場」，於晨曦、黃昏與雨後雲海間，靜賞層巒如島的詩意山景。
有行旅企業家山居歲月系列「木都嘉義的時光之旅 繾綣桃城」3天2夜旅程，9月24日至9月26日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言