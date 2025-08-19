聽新聞
有行旅／到嘉義 來場味蕾時空旅程

聯合報／ 本報訊
圖／芋沺商行
圖／芋沺商行

嘉義因林業興盛享有「木都」美譽，至今仍保有逾6000棟木造建築。有行旅將帶領旅人深入老街巷弄的檜木老屋，昔日西裝社與老醫館，安排參觀台灣花磚博物館。美食饗宴在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食，於「山樣子初物」享用Fine Dining級鐵板燒，並在後壁第一名宅三級古蹟「Lumière」體驗時尚法式料理，展開一場穿越時空的味蕾旅程。旅宿安排台南東山「仙湖農場」，於晨曦、黃昏與雨後雲海間，靜賞層巒如島的詩意山景。

有行旅企業家山居歲月系列「木都嘉義的時光之旅 繾綣桃城」3天2夜旅程，9月24日至9月26日。一對一說明會，報名請洽：02-8643-3517、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網

嘉義 美食旅遊

