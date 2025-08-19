有行旅／到嘉義 來場味蕾時空旅程

由故事工廠、有戲娛樂與聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」，自今年四月首演以來廣受好評。觀眾紛紛讚賞其音樂極具渲染力、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作更顛覆了許多人對劇場的既定印象。口碑爆棚的音樂劇「火神的眼淚」將於本週末重返台北演出加演場，尚未觀賞的朋友務必把握機會，親身感受這場燃燒熱情與真情的舞台盛宴！

2025-08-18 15:24