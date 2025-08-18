快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

北川景子一見傾心！MIKIMOTO讓珍珠輕舞浪漫玫瑰花瓣 全新Les Pétales頂級珠寶系列

聯合報／ 巴黎特派記者陳若齡／專題即時報導
北川景子最喜歡此次配戴的Les Pétales 18K粉紅金鑽石珍珠套組。圖／MIKIMOTO提供
北川景子最喜歡此次配戴的Les Pétales 18K粉紅金鑽石珍珠套組。圖／MIKIMOTO提供

在今年多家植意盎然的高級珠寶新品中，MIKIMOTO獨耽玫瑰之美，全新Les Pétales頂級珠寶系列，以逾40件璀璨之作，捕捉盛放的玫瑰及其花瓣被風吹揚、輕舞於空中的美麗瞬間。七月巴黎發表時，浪漫氣息席捲花都並讓多位明星傾心，隨新作即將來台展出，讓我們搶先瞭解此次頂級珠寶系列的重點與迷人之處。

沒有一片花瓣是一樣的

選擇玫瑰作為唯一主角，除了因為是品牌既有Les Pétales Place Vendôme珠寶系列的奢華延續；由玫瑰花瓣啟發的浪漫聯想，也最能凸顯珍珠的溫柔質感。不過，這個看似經典優雅的主題，實則是又一次工藝挑戰。

「每一片花瓣都不一樣」，巴黎發表現場，首席設計師Ota Noriko說道，雖然是延續主題，但全新頂級珠寶系列更強調每片花瓣的立體和動態感，有的作品以花朵為中心飛散花瓣，有的僅見片片花瓣灑落，為營造充滿戲劇性的飛舞飄落效果，需要更豐富的細節設計，以及更細緻的工藝技巧。如設計師最喜歡的一件珍珠頸鍊作品，鑲嵌深紅碧璽蕊芯的玫瑰花綻放於項鍊一側，飄落的花瓣由多到少飛散至另一側，珍珠也由小至大排列，在視覺上營造出輕盈飄動感，不對稱的設計也讓整體看起來也更活潑。

不同於破格創新的勇氣，MIKIMOTO挑戰的是極致，以及獨具一格的意境之美。像是層層堆疊的珍珠項鍊化作「風」的意象。玫瑰花瓣在「風」中輕舞翩飛，柔軟的花瓣隨風舒展或飄落，詩意凝結了難以言說的瞬間，但看似不經意的飄落，實際都經過精確計算，彷彿懸浮於珍珠串鍊上的花瓣，從珍珠尺寸大小的排列、金工結構到花瓣位置，都需和工匠來回討論並調整無數次才能達成。

奢華且易於搭配的風格

Les Pétales頂級珠寶系列的色彩搭配也展現巧思，採用大量的粉色調寶石，如孔賽石、尖晶石、孔克珠，以及粉色石英及碧璽等，除了作為主石也用於花瓣漸層鑲嵌，視覺上更為立體。此外，Ota Noriko表示這次部分作品採用了獨家的粉紅金，更襯托珍珠溫潤色澤，「粉紅金讓我想到粉紅香檳，特別浪漫」。

這份浪漫讓配戴的日本女星北川景子也深刻感受，受訪時坦言非常喜愛珠寶的她，連去接女兒時也不忘要配戴珍珠耳環，這次她最喜愛的作品，正是所配戴的粉紅金珍珠套組，「我也喜歡同款白金的設計，僅是顏色的變化，就能帶來比較酷的感覺，這點讓我印象深刻」。

繼去年與日本新銳時裝設計師Yuima Nakazato合作，今年由同樣在國際嶄露頭角的日本設計師Hanako Maeda 的品牌ADEAM為最新頂級珠寶系列打造搭配服飾，透過高級訂製服與珠寶相似的藝術與工藝理念「探索嶄新輪廓、新材料與不同工藝技術」，同時也賦予藏家更多搭配變化的靈感。

Les Pétales 白南洋珍珠鑽石耳環。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales 碧璽珍珠造型頭飾。圖／MIKIMOTO提供
色澤深淺不同的Les Pétales 孔克珍珠鑽戒，珍貴獨特。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO首席設計師Ota Noriko分享她最喜愛的鑽石珍珠頸鍊，主石為24.17克拉的碧璽。圖／MIKIMOTO提供
日本女星北川景子私下最喜愛的珠寶是珍珠耳環，坦言連去女兒的學校都不忘配戴。圖／MIKIMOTO提供
日本女星北川景子配戴的Les Pétales 18K粉紅金鑽石珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales 18K粉紅金編織珍珠鑽石手環。圖／MIKIMOTO提供
日本服裝設計師Hanako Maeda以Les Pétales頂級珠寶系列為靈感打造搭配服飾。圖／MIKIMOTO提供
日本女星北川景子配戴的Les Pétales 18K粉紅金珍珠手鍊。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales 白南洋珍珠鑽戒。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales 摩根石鑽石珍珠項鍊，重32.35克拉的摩根石如粉嫩嬌豔的玫瑰。圖／MIKIMOTO提供
Les Pétales 孔克珍珠鑽石胸針，花瓣漸層鑲嵌粉紅藍寶石。圖／MIKIMOTO提供
