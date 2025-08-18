快訊

王一博、竇靖童邂逅命定的香奈兒！全新COCO CRUSH相遇之旅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒品牌大使王一博演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供

對嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）而言，每一次的相遇，都是命運與幸運交織的安排，是屬於彼此之間一場獨特遊戲。在2015年誕生的COCO CRUSH 高級珠寶系列作品以交織線條，勾勒出一段段改變生命際遇的邂逅故事；2025年，香奈兒品牌大使王一博與竇靖童，共同擔綱演出COCO CRUSH最新形象廣告ㄝ於洛杉磯知名地標馬爾蒙莊園（Chateau Marmont）酒店邂逅未知的驚喜，展開一段屬於COCO CRUSH的相遇旅程。

時髦的COCO CRUSH系列珠寶，靈感香奈兒自1955 年起便成為品牌經典的Matelassé菱格紋圖騰，運用精緻的金雕創作出一系列運用菱格紋圖騰交織的戒指及手環、項鍊等全系列的珠寶，自推出以來，因為搭配性高、設計中性充滿個性魅力，立刻席捲全球時尚人士。系列設計獨特：兩條緊緊相依的平行線，象徵兩個命運的邂逅，截然不同的軌跡，彷彿因緣分而相互交織，巧妙融合力量與精緻、簡約與圓潤、柔和與鮮明的美學對比，無疑是最能體現香奈兒風格的珠寶作品之一。

香奈兒女士年輕時在巴爾森賽馬場的日子，不但激發了她對馬術的熱愛，聰明敏銳的她更觀察到騎師的夾克及馬鞍廣泛地運用菱格紋，除了美觀，還能使騎士坐騎時減少摩擦阻力、更為舒適。這個別緻的幾何圖騰很快就出現在她的設計之中，她還特別訂製了以手工縫製鑽石般菱形車格佳績布料得肩背包。正是這款菱格紋裝飾的包包日後啟發了風靡全球的2.55包，讓菱格紋圖騰成為品牌的代表符碼。

除了菱格紋，COCO CRUSH也運用了香奈兒女士最鍾愛的鑽石，以及最鍾愛的米色打造的獨門冶煉Beige米色金，有的款式更能從不同角度形成代表CRUSH，也意指COCO，同時象徵CHANEL的字母C，或是如O的圓形，能自行組合成迷人的COCO字樣，易於堆疊配戴的同時，更薈萃所有品牌代表性的元素，展現香奈兒高級珠寶迷人的魅力。

COCO耳環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，87,000元。圖／香奈兒提供
COCO耳環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，87,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌12顆總重約0.18克拉明亮式切割鑽石，19萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌12顆總重約0.18克拉明亮式切割鑽石，19萬7,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使竇靖童演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使竇靖童演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，50萬9,000元；COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，54萬6,000元；COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，52萬元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，50萬9,000元；COCO CRUSH窄版手環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，54萬6,000元；COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，52萬元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使竇靖童演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使竇靖童演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，33萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，33萬4,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，33萬0,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K黃金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，33萬0,000元。圖／香奈兒提供
COCO圈式耳環，18K黃金菱格紋圖騰，15萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO圈式耳環，18K黃金菱格紋圖騰，15萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO耳環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，87,000元。圖／香奈兒提供
COCO耳環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，87,000元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，30萬1,000元；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，49萬元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，30萬1,000元；COCO CRUSH手環，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，49萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌4顆總重約0.08克拉明亮式切割鑽石，89,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH單邊耳環，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌4顆總重約0.08克拉明亮式切割鑽石，89,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌36顆總重約1.29克拉明亮式切割鑽石，50萬9,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌36顆總重約1.29克拉明亮式切割鑽石，50萬9,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，58萬6,000元；COCO CRUSH戒指小型款，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，63萬元；COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，60萬元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，58萬6,000元；COCO CRUSH戒指小型款，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，63萬元；COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，60萬元。圖／香奈兒提供
COCO圈式耳環，18K白金及BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，38萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO圈式耳環，18K白金及BEIGE米色金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，38萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE菱格紋圖騰，鑲嵌36顆總重約1.29克拉明亮式切割鑽石，52萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH窄版手環，18K BEIGE菱格紋圖騰，鑲嵌36顆總重約1.29克拉明亮式切割鑽石，52萬元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，22萬8,000元；COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，94,000元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，22萬8,000元；COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，94,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰，61,000元；COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石。。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE 米色金菱格紋圖騰，61,000元；COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石。。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，35萬2,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，35萬2,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使竇靖童演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使竇靖童演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，82,000元。圖／香奈兒提供
COCO手鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，82,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌120顆總重約1.68克拉明亮式切割鑽石，60萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌120顆總重約1.68克拉明亮式切割鑽石，60萬元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指中型款，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌23顆總重約0.73克拉明亮式切割鑽石，39萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指中型款，18K黃金菱格紋圖騰，鑲嵌23顆總重約0.73克拉明亮式切割鑽石，39萬8,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使王一博演繹2025年COCO CRUSH高級珠寶系列全新形象廣告。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，22萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO項鍊，18K BEIGE米色金菱格紋圖騰，鑲嵌紅寶石，22萬8,000元。圖／香奈兒提供
COCO耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，94,000元。圖／香奈兒提供
COCO耳環，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，94,000元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO項鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，35萬2,000元；COCO項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
（由上至下）COCO項鍊，18K白金菱格紋圖騰鑲嵌鑽石，35萬2,000元；COCO項鍊，18K BEIGE米色金鑲嵌鑽石，21萬2,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K白金菱格紋圖騰，鑲嵌12顆總重約0.18克拉明亮式切割鑽石，20萬7,000元。圖／香奈兒提供
COCO CRUSH戒指小型款，18K白金菱格紋圖騰，鑲嵌12顆總重約0.18克拉明亮式切割鑽石，20萬7,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒

甜茶代言！香奈兒全新「香奈兒藍色男性淬煉香精」獨特藍調一品難忘

民眾喝粉角奶茶「嚼到蒼蠅」上吐下瀉！CoCo回應了

翹臀珍慘吃閉門羹！香奈兒拒天后血拼　天后當閃靈刷手「報復」

三角戀疑雲！星二代戀愛節目追女神 被爆早與性感網紅交往

