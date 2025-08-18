王一博、竇靖童邂逅命定的香奈兒！全新COCO CRUSH相遇之旅

對嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）而言，每一次的相遇，都是命運與幸運交織的安排，是屬於彼此之間一場獨特遊戲。在2015年誕生的COCO CRUSH 高級珠寶系列作品以交織線條，勾勒出一段段改變生命際遇的邂逅故事；2025年，香奈兒品牌大使王一博與竇靖童，共同擔綱演出COCO CRUSH最新形象廣告ㄝ於洛杉磯知名地標馬爾蒙莊園（Chateau Marmont）酒店邂逅未知的驚喜，展開一段屬於COCO CRUSH的相遇旅程。

時髦的COCO CRUSH系列珠寶，靈感香奈兒自1955 年起便成為品牌經典的Matelassé菱格紋圖騰，運用精緻的金雕創作出一系列運用菱格紋圖騰交織的戒指及手環、項鍊等全系列的珠寶，自推出以來，因為搭配性高、設計中性充滿個性魅力，立刻席捲全球時尚人士。系列設計獨特：兩條緊緊相依的平行線，象徵兩個命運的邂逅，截然不同的軌跡，彷彿因緣分而相互交織，巧妙融合力量與精緻、簡約與圓潤、柔和與鮮明的美學對比，無疑是最能體現香奈兒風格的珠寶作品之一。

香奈兒女士年輕時在巴爾森賽馬場的日子，不但激發了她對馬術的熱愛，聰明敏銳的她更觀察到騎師的夾克及馬鞍廣泛地運用菱格紋，除了美觀，還能使騎士坐騎時減少摩擦阻力、更為舒適。這個別緻的幾何圖騰很快就出現在她的設計之中，她還特別訂製了以手工縫製鑽石般菱形車格佳績布料得肩背包。正是這款菱格紋裝飾的包包日後啟發了風靡全球的2.55包，讓菱格紋圖騰成為品牌的代表符碼。

除了菱格紋，COCO CRUSH也運用了香奈兒女士最鍾愛的鑽石，以及最鍾愛的米色打造的獨門冶煉Beige米色金，有的款式更能從不同角度形成代表CRUSH，也意指COCO，同時象徵CHANEL的字母C，或是如O的圓形，能自行組合成迷人的COCO字樣，易於堆疊配戴的同時，更薈萃所有品牌代表性的元素，展現香奈兒高級珠寶迷人的魅力。