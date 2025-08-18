聽新聞
藏壽司「史努比圓盤、馬克杯」免費帶回家 靜岡抹茶霜淇淋消暑上桌
繼推出Peanuts聯名扭蛋之後，「藏壽司」再推出兩波限量滿額贈活動，粉絲可以將「史努比造型圓盤」、「史努比牛奶馬克杯」帶回家。另外自8月19日起，藏壽司也推出8款期間限定產品，包括有「鱚魚天婦羅」、「醃漬生鮭魚脂佐香味野菜」等不同品項，為夏日帶來清爽滋味。
藏壽司與Peanuts自8月25日起推出2波史努比滿額贈活動。第一波居家系贈品「史努比造型圓盤」將於8月25日起登場，盤底印有史努比帶著胡士托一起玩樂探險的模樣，充滿童趣，全台限量16,500個。第二波活動自9月1日起跑，將推出「史努比牛奶馬克杯」，杯身印有史努比與胡士托的可愛身影，兼具實用與設計感，全台限量16,500個。活動期間凡至全台藏壽司分店，當日單筆消費發票金額滿1,200元，並完成社群任務，即可把限量周邊帶回家。
藏壽司自8月19日起，推出8款期間限定餐點，包括有首次登場的「鱚魚天婦羅（一貫）」，還有「醃漬生鮭魚脂佐香味野菜」、「炙烤起司鮭魚」、「生鮭魚脂」、「軟殼蟹天婦羅海苔卷」、「和風唐揚雞」、「海膽鮪魚泥海苔包」與「柚香醃漬鮪魚」等品項，另外還有以靜岡抹茶為主題的「白玉抹茶金時聖代」、「抹茶牛奶霜淇淋」、「靜岡抹茶霜淇淋」等消暑甜點，每份40～120元不等。
