小仙子來採莓果啦！梵克雅寶全新腕表靈動童趣全靠獨門祕技

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕表。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出兩款全新的腕表Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille及Framboise，首次糅合Perlée 腕表的表殼美學與métiers d’art人手工藝的精彩造詣，運用微雕琺瑯（façonné enamel）工藝為豐盈飽滿的漿果鍍上暖陽下的剔透光澤，詮釋甜美誘人的豐饒意象。、

梵克雅寶Extraordinary Dials非凡工藝錶盤系列的腕表，是由琺瑯工匠、鐫刻技師、寶石雕刻師、微繪畫師、寶石鑲嵌技師和製表工匠，為了能以最針對的材質和最合適的手法詮釋梵克雅寶的表盤創意，不同領域的工藝相互交融、靈感激盪而成的傑作，每一枚表盤都是一幅微型彩繪畫作，所需工序耗時長達300小時。

全新的Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille及Framboise腕表，表殼以Perlée系列經典的金珠圍攏，表盤上圓飽滿的漿果和絢麗的裝飾均為微雕琺瑯工藝的精心結晶，是由梵克雅寶於 2023年為腕表獨家開發出的工藝。果實旁的嫩葉以微型彩繪勾勒，與充滿層次感的金雕背景相映成趣，為欣欣向榮的樹林美景注入生趣。

兩款腕表的表盤場景中央，翩然而至的仙子分別以玫瑰金和白K金鏤雕而成，翅膀鑲嵌璀璨鑽石。兩款錶殼背面均飾以精緻鐫刻圖案：Framboise腕表背面為帶來好運的瓢蟲，Myrtille腕錶則點綴了一隻美麗的蝴蝶，細節飽滿令人流連。

兩枚Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés系列腕表以刻面及縐紋黃K金搭配琺瑯，賦予表盤更顯深邃的層次。表盤背景的金質元素裝飾細緻紋理，表盤的微雕琺瑯技術則是梵克雅寶為了能勾勒出微雕表盤上的細緻線條，經過16個月研究和開發出的專利技術。工匠需先將琺瑯粉末傾注於模具中，然後根據精確的溫度數據進行兩次燒製。這個工序可減少素材本身的張力，使琺瑯形成堅固的坯體，再拋光並鏤刻成所需的形狀。最後，琺瑯經過高溫釉燒加工，使表面光滑亮麗，彷彿經過拋光潤飾般擁有豐富層次，綻放剔透光澤。

傳統製表工藝中的精金雕刻與紋理處理，則需工匠先以蠟模初步勾勒仙子的優美身姿，鑄造銀製雛型，再開始進行一絲不苟的塑形工序，使最終呈現出猶如浮雕的效果。仙子輪廓敲定後，工匠再置入模具，確保供雕刻師手工潤飾的複製品精確無誤，是一項傳承百年的珍貴技術。

將仙子組裝於Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕表表盤上。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表。圖／梵克雅寶提供
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕表，玫瑰金、白K金、鑽石、琺瑯、微型彩繪、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供
在白K金仙子表面進行拋光工序。圖／梵克雅寶提供
將仙子組裝於Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表表盤上。圖／梵克雅寶提供
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Framboise腕表，玫瑰金、白K金、鑽石、琺瑯、微型彩繪、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表，白K金、玫瑰金、鑽石、琺瑯、微型彩繪、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供
Perlée Extraordinaire Fruits Enchantés Myrtille腕表，白K金、玫瑰金、鑽石、琺瑯、微型彩繪、瑞士石英機芯。圖／梵克雅寶提供
