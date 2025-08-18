菜價漲不只蔥油餅休長假！基隆人氣水煎包即起公休 老闆：要去種菜養豬

快訊

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
基隆「遠東賴家水煎包」入選500碗小吃指南，是在地知名美食。圖／大熊小熊吃基隆授權使用
基隆「遠東賴家水煎包」入選500碗小吃指南，是在地知名美食。圖／大熊小熊吃基隆授權使用

由於先前連日豪大雨以及颱風過境影響，導致菜價持續飆漲，連帶也使得蔬菜需求量大的庶民小吃成本大增，有業者索性公休「放長假」，繼基隆蔥油餅老店周家蔥油餅之後，另一家在地人氣老字號的「遠東賴家水煎包」也從即日起一路休到9月初，店家貼出公告並打趣說道「要去南部種菜養豬！」。

中南部蔬果產區接連遭風災豪雨減產，菜價居高不下，像是香菜、青蔥等價格都翻倍，許多店家吃不消，像是曾經入選「500碗」在地小吃指南的基隆周家蔥油餅，日前就貼出公休10天。

此外，這波菜價飆漲，也影響到「菜王」高麗菜每斤漲到80元，1顆買下來動輒數百元，還有風災也使得豬源短缺，豬價也不斷飆高，同樣入選「500碗」的基隆平價好吃水煎包「遠東賴家」也從即日起公休，根據基隆在地美食部落客「大熊小熊吃基隆」分享的照片，業者強調由於菜價、肉價「貴森森」，即日起休到9月4日才開門營業。許多網友看到消息，也紛紛留言表示「哭哭」、「吼..」，對於暫時吃不到感到惋惜。

基隆「遠東賴家水煎包」入選500碗小吃指南，是在地知名美食。圖／大熊小熊吃基隆授權使用
基隆「遠東賴家水煎包」入選500碗小吃指南，是在地知名美食。圖／大熊小熊吃基隆授權使用
基隆「遠東賴家水煎包」從即日起一路休到9月初。圖／大熊小熊吃基隆授權使用
基隆「遠東賴家水煎包」從即日起一路休到9月初。圖／大熊小熊吃基隆授權使用

