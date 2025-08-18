HAPPY GO推動永續公益共創計畫打造跨域共好 App投票抽萬元禮券

極端氣候與社會多元共融成為全球關注焦點，HAPPY GO以「永續、公益、教育」為核心，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金會推出「永續公益共創計畫」，串聯線上App永續專區與線下畫展，邀請民眾一同加入ESG行列。即日起至8月31日，民眾可前往Top City台中大遠百11樓江戶區欣賞唐寶寶純真畫作及元智大學創意商品設計，於9月14日前至HAPPY GO App票選喜愛作品，還有機會獲得台北遠東香格里拉尊榮家庭客房、遠東百貨萬元禮券及Dyson無線吸塵器。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理李明城表示，自2021年發起「Stay together陪你疫起走」公益行動以來，持續透過藝術展現善的力量。今年延續「Stay together Stay HAPPY GO」精神，透過跨界合作，將藝術、教育與公益結合，推動永續共好。

HAPPY GO長期關懷弱勢孩童，與唐氏症基金會合作多年，此次開設多堂藝術療癒課程，鼓勵唐寶寶及身心障礙青年克服握筆與專注力挑戰，創作出充滿生命力的作品，傳遞勇氣與希望。HAPPY GO並推出「藝術療癒計畫公益活動」，卡友可於9月5～14日透過App遊戲賺點專區欣賞創作過程影片並捐點支持，還可抽遠東百貨千元禮券。此外，元智大學資傳系學生將唐寶寶畫作延伸至環保杯、環保袋及筆記本等商品設計，最高票作品將實際量產。

HAPPY GO也持續推動「回收玩具 讓愛永續」計畫，8月31日前於台中大遠百舉辦回收活動，每回收1個玩具即可獲得50點，再由「臺中市玩具銀行」整理後送至社福團體，號召大眾以行動守護地球。