誠品生活南西推出「風格老屋地圖」一起散步中山、大稻埕百年建築中

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
充滿歷史底蘊的台灣老屋，可說是城市建築軌跡的珍寶。入選英國旅遊雜誌《Time Out》全球最酷40個街區的台北市中山區，近日迎來心中山線形公園南段煥新，吸引更多人前來探訪。誠品生活南西即日起推出《台灣老屋。新浪潮》中英雙語觀光地圖，邀請英國插畫家Tom Parker繪製與耕耘老屋研究10年的「老屋顏」攝影並共同推薦北市西區多處「被賦予新生命」的老宅。

《台灣老屋。新浪潮》地圖包括漫遊風格洋樓的迪化街散策，首推2016年被登錄為台北市政府文化局歷史建築的古蹟碾米廠「大稻埕葉晋發商號」，紅磚堆砌而成的洋式立面街屋，保留閩南式建築的二進空間，以博物館形式發揚大稻埕米穀歷史文化；曾被NY Times旅遊專欄36 Hours報導的台北首間以歷史建物改建旅宿OrigInn Space；由百年焙茶工廠「有記名茶」延伸開展的非典型茶飲空間Wangtea Lab；藏身在紅磚洋房內的AKA Café，實木傢俱、挑高設計勾勒日治時期富貴人家的生活樣貌。

還有歷史建物的華麗轉生，隱身在赤峰街巷弄間的文創藝術空間「志文裝訂行 • 赤空間」，外觀保留近百年歷史的精美洋樓花瓶柱以及歷經五十年的台式老宅鐵窗花，乘載超過數萬字的鉛字牆面，見證台灣書籍與印刷品由手工精緻排版裝訂的鼎盛時期；誠品生活南西的建築外觀保有1977年今日百貨的圓柱轉角、尖型窗戶造型，4樓樓面設計運用磨石子、木窗格與百葉窗意象，巧妙注入老屋元素，前身為今日戲院的誠品生活南西5樓書店與夾層，保留影廳圓弧穹頂意象搭配繃布設計，將原先挑高的觀影空間改造為閱讀書區，放映室變身如今Waku Waku Burger餐廳客席，展現新舊交融的特色氛圍。

《台灣老屋。新浪潮》完整地圖內容與遊逛路線除提供線上閱覽，亦可於台北當代藝術館、捷運台北車站、台北101/世貿等站、捷運西門站及機場捷運A1遊客中心取得紙本刊物，數量有限，贈完為止。

