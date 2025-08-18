獨／開業4年！粵式火鍋「澳門贏到足」熄燈 招牌卜卜蜆鍋成絕響

主打「卜卜蜆鍋」的粵式火鍋「澳門贏到足」，自2021年9月正式開幕，但是近日發現已經於8月15日熄燈落幕，結束4年的營業時光。粉絲也感到可惜，表示「有好多回憶的地方」、「殘念」。

粵式火鍋「澳門贏到足」自2021年9月於台北信義安和捷運站附近登場，店內主打具有順德、澳門料理特色的「正宗卜卜蜆鍋」，標榜使用九分半的彰化伸港文蛤，再搭配雲林蒜頭末烹煮，滋味鮮甜；另外還有順德大盤魚、馳名火焰鵝、WASABI手撕雞等特色料理。當時還於店內打造「贏到足茶舖」，提供港式絲襪奶茶、凍檸茶等特色茶飲，獲得不少消費者青睞。

除了信義本店外，同年12月中旬，澳門贏到足又於台北敦南商圈開設第二間分店，並且提供全新口味湯底與多款特色下酒菜。雖然各自累積不少顧客，但是澳門贏到足二號店在2024年2月底結束營業。另外信義本店，也已經於8月15日低調落幕，結束4年的營業時光。對於粉絲而言，又少了一處用餐的好去處。