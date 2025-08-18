甜茶代言！香奈兒全新「香奈兒藍色男性淬煉香精」獨特藍調一品難忘

睽違七年，BLEU DE CHANEL藍色男性系列作品於2025年迎來第四款香氛：「香奈兒藍色男性淬煉香精」（BLEU DE CHANEL L’EXCLUSIF），將於8月19日起於香奈兒化妝品精品店（京站時尚廣場）及線上美妝精品店開賣、並於8月26日起於香奈兒全櫃點正式上市。

該款香氛由香奈兒專屬調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）精心打造，是香奈兒藍色男性系列最具吸引力、最神秘莫測的作品。香奈兒藍色男性系列」是由奧利維耶的父親、香奈兒的前任專屬調香師賈克波巨（Jacques Polge）所開創，而「香奈兒藍色男性淬煉香精」則是先以既有配方為基礎，再調整其中關鍵成分，透過些微改變揭開全新面貌、凸顯特有香調，直到達成新的和諧配方。因此，「香奈兒藍色男性淬煉香精」增添了皮革質感，留下獨一無二的香氣印記：以木質琥珀調性為基礎，融入薰衣草基調營造出典型陽剛氣息，再由木質與揉合皮革質感的琥珀香調接續。「雖然雪松扮演著關鍵角色，但這款香氛的張力，主要是建立在檀香與岩薔薇的皮革與樹脂氣息之上，」奧利維耶波巨說。

「香奈兒藍色男性淬煉香精」著令人驚豔的強烈木質香氣，來自沉穩高貴的檀香。事實上，包含「香奈兒藍色男性淬煉香精」在內，所有香奈兒香氛中使用的珍稀檀香木萃取，皆來自新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie）。香奈兒在當地的馬雷島（Île de Maré）上建立整合供應鏈，確保尊重環境、資源與當地居民，以符合倫理與永續理念的方式獲取檀香木原料；之後，只選用樹幹中央富含精油的「心材」部分，再經由專屬萃取程序精心提煉成品質出眾的檀香木萃取，為香奈兒香氛注入獨一無二的印記。

嶄新精緻藍色瓶身，由香奈兒化妝品部門的香奈兒包裝設計暨平面形象總監Sylvie Legastelois精心打造。「我們需要外型俐落、性格強烈的獨特瓶身，在視覺上清楚傳達香氛的精煉本質，以補足命名無法單獨做到的，」她解說，為了能使這款瓶身設計明確反映這款香精的衝擊力，她採用完美比例的方形、透出其中細膩的色彩變化，讓這抹藍深得近乎黑，卻黑得仍像藍的獨特色彩以十足張力席捲而來，「我第一個聯想到是墨水瓶。我非常喜歡這個想法，因為濃厚的墨水不只呈現深邃的意象，也象徵以墨水書寫文字所帶來的精神共鳴。隨著我和奧利維耶·波巨的討論，這種形象逐漸在繪製與設計瓶身的過程中成形。」

香奈兒也同步發表了由提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）所擔綱演繹的全新形象，將此款香氛獻給無法定義、不受約束，並勇於向前、無所畏懼的當代男性。

●新喀里多尼亞檀香

檀香起源於印度，其歷史可追溯到7000萬年前。隨著鳥類與史前人類的遷徒，檀香逐漸擴散蹤跡，從印度向外傳播至無數太平洋島嶼。

檀香自古以來便是一種備受珍視的珍貴資源。早在史前時期，檀香很可能就用於焚燒祭拜，並在古埃及提供遺體防腐處理使用；古人推崇其香氣與藥效；在亞洲，它被視為神聖之物，尤其在印度與中國地位不凡，常用於雕塑作品或線香。到了19世紀，現代香水工藝術開始蒸餾檀香樹，萃取其絲絨般濃郁的奶香氣息。