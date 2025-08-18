快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

東區貴婦最愛麵包店巢屋 X 豐興聯名中秋禮盒開賣

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
東區貴婦最愛麵包店 巢屋X豐興聯名中秋禮盒開賣。圖片提供：巢屋Libreadry
東區貴婦最愛麵包店 巢屋X豐興聯名中秋禮盒開賣。圖片提供：巢屋Libreadry

一年一度的中秋節將至，看好送禮市場，今年位在台北東區，最受貴婦、明星們喜愛的烘焙名店巢屋Libreadry，攜手花蓮百年老店豐興餅舖，推出「綜合小月餅」、「蛋黃小月餅」和「蛋黃綠豆小月餅」等聯名月餅禮盒。

台北烘焙名店巢屋Libreadry，創立於2020年。創辦人蔡瑞通，是台灣義式千層蛋塔排隊熱潮的幕後推手，秉持烘焙職人堅持創新打造，貴婦最愛麵包店對食材原料有獨到見解，堅持精益求精、不斷進步的他，曾遠赴義大利學習千層折疊技術，並在改良後引進國內。

瞄準中秋節的送禮商機，這次同時推出蛋黃酥、芋頭酥和蝴蝶酥……等經典品項，8月6日開放預購後，短短一周已累積近千萬元業績。即日起至9月15日開放預購，8月31日前享早鳥優惠價。

蔡瑞通作為一個有40多年經驗的烘焙職人，蔡瑞通的足跡遍及日本、歐美，紅極一時的一禾堂海鹽奶油捲、上海人氣麵包店sunflour、FASCINO，都有他的參與。2020年回台創業後，更是一手將巢屋打造成最受貴婦、明星們喜愛的麵包店，平均客單價落在800至1000元間。

「單一商品已經不再能滿足消費者，必須提供更豐富的選擇，才能因應客人各式各樣的需求。」蔡瑞通透露，巢屋Libreadry 靠著多元的麵包品項，今年業績仍持續成長。

看好金字塔頂端客群消費力，今年巢屋Libreadry推出8款中、西式中秋禮盒。將法國、日本頂級原料，和台灣在地食材結合，以細膩優雅的口感，滿足饕客的味蕾，開賣短短一周，業績就達到近千萬元。而他也預估，今年中秋檔期，禮盒業績可望突破3,000萬元目標。

「綜合小月餅」、「蛋黃綠豆小月餅」和「蛋黃小月餅」三款禮盒，是巢屋Libreadry與花蓮豐興餅舖推出的聯名商品，裡頭的艾許奶油小月餅及艾許綠豆小月餅是雙方共同研發的新口味。兩款皆使用法國頂級艾許（ÉCHIRÉ）奶油，手工製作27層酥皮。艾許奶油小月餅內餡為豐興秘製的白鳳豆沙，奶香味濃郁；艾許綠豆小月餅則是採用清爽的綠豆沙餡，味道滑順、甜而不膩。

豐興餅舖第三代掌門人劉俐伶說明，豐興餅舖創立於西元1927年，是花蓮的漢餅名店。而招牌的小月餅，則是由第二代掌門人鄭榮章在60年代研發，並以其一口大小而命名。由於小月餅內餡皆遵循古法，全程手工熬煮，口感鬆綿柔嫩、入口即化，長年來深受當地人及觀光客喜愛。這次與巢屋合作，無論是味道或口感豐富度都有所提升，也期待能透過這樣的合作，激盪出更多不同的可能性。

對台灣人而言，中秋節最不能缺少的儀式感商品就是蛋黃酥。看好中秋商機，今年巢屋Libreadry推出8顆蛋黃酥的「經典蛋黃酥」禮盒，及4顆蛋黃酥搭配4顆芋頭酥的「經典綜合酥」禮盒，同時門市也提供單顆販售。

經典蛋黃酥，嚴選台灣紅土鹹鴨蛋，外皮薄酥，內餡滋潤飽滿，一口咬下香氣四溢。芋頭酥則是採用台中大甲的純芋頭，酥皮層層包覆綿密芋泥，再搭配Q彈麻糬和鹹蛋黃，每一口都能享受到芋頭和蛋黃的風味。

台北烘焙名店巢屋Libreadry，創立於 2020 年。創辦人蔡瑞通，是台灣義式千層蛋塔排隊熱潮的幕後推手。圖片提供：巢屋Libreadry
台北烘焙名店巢屋Libreadry，創立於 2020 年。創辦人蔡瑞通，是台灣義式千層蛋塔排隊熱潮的幕後推手。圖片提供：巢屋Libreadry
2025中秋節，巢屋一口氣推八款商品搶攻送禮商機。圖片提供：巢屋Libreadry
2025中秋節，巢屋一口氣推八款商品搶攻送禮商機。圖片提供：巢屋Libreadry
豐興聯名蛋黃綠豆小月餅。圖片提供：巢屋Libreadry
豐興聯名蛋黃綠豆小月餅。圖片提供：巢屋Libreadry

月餅 綠豆 中秋節

延伸閱讀

第一屆500甜／夏天就是要吃冰啊！Double V、春美冰菓室限量出攤500甜

中秋節還早…彰化不二坊防「蛋黃酥之亂」 23日開放預訂

免費入場還能吃餅乾！台中打卡秘境 奶油與藝術交織奇幻空間

豐興開漲盤 電爐廠沾光

相關新聞

《ZO&FRIENDS》快閃店台北盛大登場！超萌ZOA玩偶、地毯、鑰匙圈必收

由G-DRAGON全程參與設計的最新熱門IP《ZO&FRIENDS》台北快閃店今天正式開幕，特別選在G-DRAGON生日...

柯南、膽大黨....2025上半年院線動畫片TOP 10

《鬼滅之刃 無限城篇》你看了沒？風之谷、喵的奇幻漂流...系列最終章、經典重映到黑馬新作，口碑與周邊一次看。

熱低壓生成！最快今天升級玲玲颱風 最新路徑、影響出爐

又有熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員趙竑上午指出，目前在琉球南方海面及南海區域有很多對流發展，都是低壓帶，有熱帶雲簇消消長長，上午8時琉球南方熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓，未來隨著太平洋高壓導引偏北移動，最快今晚有機會變成輕度颱風，對台灣沒有什麼直接影響，但提醒最近要前往日本琉球、九州及南韓的民眾，注意颱風動向及天氣變化。

《羅密歐與茱麗葉》紅與藍的宿命對決再起！雙人套票限時9折優惠

傳唱25年、累積超過650萬人次觀賞的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，將於2026年盛大回歸，高雄、台中、台北三地輪番登場。本次巡演更是初代《羅茱》全球告別巡演最終章，由第一羅密歐達米安·薩格（Damien Sargue）與原版茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）再度攜手，將這段跨越時空的愛戀傳說，帶回觀眾眼前。

第一屆500甜／人氣超強！甜點派對3日吸客1.5萬人、明星甜點秒殺完售

指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，自8月15日至8月17日...

知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣 歐客佬推出優惠禮盒

又到中秋送禮旺季，知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣，「歐客佬精品咖啡」即日起至10月13日止，推出咖啡優惠禮盒249元起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。