東區貴婦最愛麵包店巢屋 X 豐興聯名中秋禮盒開賣

一年一度的中秋節將至，看好送禮市場，今年位在台北東區，最受貴婦、明星們喜愛的烘焙名店巢屋Libreadry，攜手花蓮百年老店豐興餅舖，推出「綜合小月餅」、「蛋黃小月餅」和「蛋黃綠豆小月餅」等聯名月餅禮盒。

台北烘焙名店巢屋Libreadry，創立於2020年。創辦人蔡瑞通，是台灣義式千層蛋塔排隊熱潮的幕後推手，秉持烘焙職人堅持創新打造，貴婦最愛麵包店對食材原料有獨到見解，堅持精益求精、不斷進步的他，曾遠赴義大利學習千層折疊技術，並在改良後引進國內。

瞄準中秋節的送禮商機，這次同時推出蛋黃酥、芋頭酥和蝴蝶酥……等經典品項，8月6日開放預購後，短短一周已累積近千萬元業績。即日起至9月15日開放預購，8月31日前享早鳥優惠價。

蔡瑞通作為一個有40多年經驗的烘焙職人，蔡瑞通的足跡遍及日本、歐美，紅極一時的一禾堂海鹽奶油捲、上海人氣麵包店sunflour、FASCINO，都有他的參與。2020年回台創業後，更是一手將巢屋打造成最受貴婦、明星們喜愛的麵包店，平均客單價落在800至1000元間。

「單一商品已經不再能滿足消費者，必須提供更豐富的選擇，才能因應客人各式各樣的需求。」蔡瑞通透露，巢屋Libreadry 靠著多元的麵包品項，今年業績仍持續成長。

看好金字塔頂端客群消費力，今年巢屋Libreadry推出8款中、西式中秋禮盒。將法國、日本頂級原料，和台灣在地食材結合，以細膩優雅的口感，滿足饕客的味蕾，開賣短短一周，業績就達到近千萬元。而他也預估，今年中秋檔期，禮盒業績可望突破3,000萬元目標。

「綜合小月餅」、「蛋黃綠豆小月餅」和「蛋黃小月餅」三款禮盒，是巢屋Libreadry與花蓮豐興餅舖推出的聯名商品，裡頭的艾許奶油小月餅及艾許綠豆小月餅是雙方共同研發的新口味。兩款皆使用法國頂級艾許（ÉCHIRÉ）奶油，手工製作27層酥皮。艾許奶油小月餅內餡為豐興秘製的白鳳豆沙，奶香味濃郁；艾許綠豆小月餅則是採用清爽的綠豆沙餡，味道滑順、甜而不膩。

豐興餅舖第三代掌門人劉俐伶說明，豐興餅舖創立於西元1927年，是花蓮的漢餅名店。而招牌的小月餅，則是由第二代掌門人鄭榮章在60年代研發，並以其一口大小而命名。由於小月餅內餡皆遵循古法，全程手工熬煮，口感鬆綿柔嫩、入口即化，長年來深受當地人及觀光客喜愛。這次與巢屋合作，無論是味道或口感豐富度都有所提升，也期待能透過這樣的合作，激盪出更多不同的可能性。

對台灣人而言，中秋節最不能缺少的儀式感商品就是蛋黃酥。看好中秋商機，今年巢屋Libreadry推出8顆蛋黃酥的「經典蛋黃酥」禮盒，及4顆蛋黃酥搭配4顆芋頭酥的「經典綜合酥」禮盒，同時門市也提供單顆販售。