《ZO&FRIENDS》快閃店台北盛大登場！超萌ZOA玩偶、地毯、鑰匙圈必收

由G-DRAGON全程參與設計的最新熱門IP《ZO&FRIENDS》台北快閃店今天正式開幕，特別選在G-DRAGON生日這天，為台灣粉絲開啟為期2週的夢幻體驗。這項企劃歷時近2年籌備，從角色設定、故事構思、Logo設計、商品開發到快閃店規劃，G-DRAGON都親自參與，將他對這個角色的熱情傾注其中。

一走進現場，彷彿立刻掉進G-DRAGON精心打造的童話夢境。主角ZOA是以GD愛貓為靈感的雲朵貓，步調悠閒、充滿溫柔氣息；另一位角色「A&NE」則象徵他最具代表性的雛菊意象，時尚又充滿創意；還有可愛活潑的水珠角色AKI與ZAKI，一起組成「因不完美而更完美的朋友們」。整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。最吸睛的還有特別設置的2座主題拍貼機，希望讓每位來訪的粉絲都能與ZOA留下專屬合影，將對G-DRAGON的生日祝福與快閃店的體驗延伸成夏日紀念。

而除了拍照打卡，當然也不能錯過由G-DRAGON親自參與設計的限定商品，包括不同尺寸的ZOA玩偶、絨毛吊飾，到購物袋、造型地毯、瓷盤、貼紙、頭巾等生活單品，每處細節都能感受到他獨特的美學品味。只要單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。不過，官方也預先公告，商品數量相當有限，部分商品可能會在首5日內就完售。

ZO&FRIENDS快閃店

地點：AIPXA LAND（台北市大同區南京西路44號）