快訊

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

72歲夫妻攢夠退休金「移居東南亞養老」遭3原因勸退：不如想像中美好

國家警報響了！6縣市大雷雨炸1小時 防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

《ZO&FRIENDS》快閃店台北盛大登場！超萌ZOA玩偶、地毯、鑰匙圈必收

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影

由G-DRAGON全程參與設計的最新熱門IP《ZO&FRIENDS》台北快閃店今天正式開幕，特別選在G-DRAGON生日這天，為台灣粉絲開啟為期2週的夢幻體驗。這項企劃歷時近2年籌備，從角色設定、故事構思、Logo設計、商品開發到快閃店規劃，G-DRAGON都親自參與，將他對這個角色的熱情傾注其中。

一走進現場，彷彿立刻掉進G-DRAGON精心打造的童話夢境。主角ZOA是以GD愛貓為靈感的雲朵貓，步調悠閒、充滿溫柔氣息；另一位角色「A&NE」則象徵他最具代表性的雛菊意象，時尚又充滿創意；還有可愛活潑的水珠角色AKI與ZAKI，一起組成「因不完美而更完美的朋友們」。整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。最吸睛的還有特別設置的2座主題拍貼機，希望讓每位來訪的粉絲都能與ZOA留下專屬合影，將對G-DRAGON的生日祝福與快閃店的體驗延伸成夏日紀念。

而除了拍照打卡，當然也不能錯過由G-DRAGON親自參與設計的限定商品，包括不同尺寸的ZOA玩偶、絨毛吊飾，到購物袋、造型地毯、瓷盤、貼紙、頭巾等生活單品，每處細節都能感受到他獨特的美學品味。只要單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。不過，官方也預先公告，商品數量相當有限，部分商品可能會在首5日內就完售。

ZO&FRIENDS快閃店

地點：AIPXA LAND（台北市大同區南京西路44號）

時間：即日起至8月31日，11:00～21:00，全時段採線上預約入場

整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
A&NE瓷盤，售價780元。記者黃筱晴／攝影
A&NE瓷盤，售價780元。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
頭巾，售價480元。記者黃筱晴／攝影
頭巾，售價480元。記者黃筱晴／攝影
《ZO&FRIENDS》台北快閃店即日起至8月31日於中山商圈熱鬧登場。記者黃筱晴／攝影
《ZO&FRIENDS》台北快閃店即日起至8月31日於中山商圈熱鬧登場。記者黃筱晴／攝影
A&NE絨毛鑰匙圈，售價1,080元。記者黃筱晴／攝影
A&NE絨毛鑰匙圈，售價1,080元。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
ZOA絨毛鑰匙圈，售價1,380元。記者黃筱晴／攝影
ZOA絨毛鑰匙圈，售價1,380元。記者黃筱晴／攝影
ZOA玩偶，售價1,880元（中）、4,680元（大）。記者黃筱晴／攝影
ZOA玩偶，售價1,880元（中）、4,680元（大）。記者黃筱晴／攝影
現場有2座主題拍貼機，希望讓每位來訪的粉絲都能與ZOA留下專屬合影。記者黃筱晴／攝影
現場有2座主題拍貼機，希望讓每位來訪的粉絲都能與ZOA留下專屬合影。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
ZOA瓷盤，售價1,080元。記者黃筱晴／攝影
ZOA瓷盤，售價1,080元。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
ZOA貼紙 / A&NE貼紙，售價180元。記者黃筱晴／攝影
ZOA貼紙 / A&NE貼紙，售價180元。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
整座快閃店以沉浸式場景呈現，粉絲能在色彩繽紛的空間裡散步、拍照，與角色們共度療癒午後。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影
單筆消費滿2,500元，並追蹤LINE FRIENDS與AIPXA LAND官方Instagram帳號，即可用150元將快閃限定購物袋帶回家。記者黃筱晴／攝影

快閃 粉絲

延伸閱讀

男神朴寶劍「零偽裝」現身台灣街頭 粉絲見一幕笑：小看高雄太陽了

公費計畫中止恐衝擊3校學士後醫 教團：大學科系不是快閃店

新竹巨城快閃櫃吸人潮 民眾憂設置走道阻逃生 檢查結果曝

老派約會之必要！風格時裝品牌mini matters五周年快閃店《迷你曼特斯影業all that matters》復古上映

相關新聞

《ZO&FRIENDS》快閃店台北盛大登場！超萌ZOA玩偶、地毯、鑰匙圈必收

由G-DRAGON全程參與設計的最新熱門IP《ZO&FRIENDS》台北快閃店今天正式開幕，特別選在G-DRAGON生日...

柯南、膽大黨....2025上半年院線動畫片TOP 10

《鬼滅之刃 無限城篇》你看了沒？風之谷、喵的奇幻漂流...系列最終章、經典重映到黑馬新作，口碑與周邊一次看。

熱低壓生成！最快今天升級玲玲颱風 最新路徑、影響出爐

又有熱帶性低氣壓生成，中央氣象署預報員趙竑上午指出，目前在琉球南方海面及南海區域有很多對流發展，都是低壓帶，有熱帶雲簇消消長長，上午8時琉球南方熱帶擾動增強為熱帶性低氣壓，未來隨著太平洋高壓導引偏北移動，最快今晚有機會變成輕度颱風，對台灣沒有什麼直接影響，但提醒最近要前往日本琉球、九州及南韓的民眾，注意颱風動向及天氣變化。

《羅密歐與茱麗葉》紅與藍的宿命對決再起！雙人套票限時9折優惠

傳唱25年、累積超過650萬人次觀賞的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，將於2026年盛大回歸，高雄、台中、台北三地輪番登場。本次巡演更是初代《羅茱》全球告別巡演最終章，由第一羅密歐達米安·薩格（Damien Sargue）與原版茱麗葉希西莉亞·卡拉（Cécilia Cara）再度攜手，將這段跨越時空的愛戀傳說，帶回觀眾眼前。

第一屆500甜／人氣超強！甜點派對3日吸客1.5萬人、明星甜點秒殺完售

指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，自8月15日至8月17日...

知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣 歐客佬推出優惠禮盒

又到中秋送禮旺季，知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣，「歐客佬精品咖啡」即日起至10月13日止，推出咖啡優惠禮盒249元起，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。