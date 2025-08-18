快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

口碑爆棚！音樂劇「火神的眼淚」台北加演場 本週末開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
音樂劇「火神的眼淚」自今年四月首演以來口碑爆棚，將於本週末重返台北演出加演場。圖／故事工廠提供
音樂劇「火神的眼淚」自今年四月首演以來口碑爆棚，將於本週末重返台北演出加演場。圖／故事工廠提供

由故事工廠、有戲娛樂與聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」，自今年四月首演以來廣受好評。觀眾紛紛讚賞其音樂極具渲染力、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作更顛覆了許多人對劇場的既定印象。口碑爆棚的音樂劇「火神的眼淚」將於本週末重返台北演出加演場，尚未觀賞的朋友務必把握機會，親身感受這場燃燒熱情與真情的舞台盛宴！

音樂劇「火神的眼淚」改編自公視同名熱門影集，以消防員林義陽追思會為故事主軸，運用迴旋敘事，抽絲剝繭揭開殉職真相，同時點出消防員面對的真實困境。陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。

為求呈現救災現場的真實感，故事工廠也將救護車、高空雲梯車搬上舞台，呈現驚險高空救難場景。並巧妙運用劇場特性，將表演場地觀眾席化身劇中娛樂城的火場，搭配服裝與歌舞描繪火場氛圍，讓觀眾驚呼連連。

音樂劇「火神的眼淚」加演場本週末於台北表演藝術中心盛大開演，把握最後購票機會，購票請洽 TixFun售票網

觀眾 舞台 音樂劇

延伸閱讀

難忘莊凱勛「伸狼爪」滿嘴菸味舔臉 鍾瑶同台請他做這事

《零日攻擊》從台灣熱播到日本！元朗襲擊事件翻版？真實社會劇震撼人心

「情敵」居然是高橋一生！楊大正直呼：慘了

連俞涵、楊大正東京造勢　高橋一生隔空喊話：感受本劇魅力

相關新聞

菜價漲不只蔥油餅休長假！基隆人氣水煎包即起公休 老闆：要去種菜養豬

由於先前連日豪大雨以及颱風過境影響，導致菜價持續飆漲，連帶也使得蔬菜需求量大的庶民小吃成本大增，有業者索性公休「放長假」...

口碑爆棚！音樂劇「火神的眼淚」台北加演場 本週末開演

由故事工廠、有戲娛樂與聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」，自今年四月首演以來廣受好評。觀眾紛紛讚賞其音樂極具渲染力、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作更顛覆了許多人對劇場的既定印象。口碑爆棚的音樂劇「火神的眼淚」將於本週末重返台北演出加演場，尚未觀賞的朋友務必把握機會，親身感受這場燃燒熱情與真情的舞台盛宴！

小仙子來採莓果啦！梵克雅寶全新腕表靈動童趣全靠獨門祕技

梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）推出兩款全新的腕表Perlée Extraordinaire Fruit...

HAPPY GO推動永續公益共創計畫打造跨域共好 App投票抽萬元禮券

極端氣候與社會多元共融成為全球關注焦點，HAPPY GO以「永續、公益、教育」為核心，攜手遠東百貨、元智大學及唐氏症基金...

誠品生活南西推出「風格老屋地圖」一起散步中山、大稻埕百年建築中

充滿歷史底蘊的台灣老屋，可說是城市建築軌跡的珍寶。入選英國旅遊雜誌《Time Out》全球最酷40個街區的台北市中山區，...

甜茶代言！香奈兒全新「香奈兒藍色男性淬煉香精」獨特藍調一品難忘

睽違七年，BLEU DE CHANEL藍色男性系列作品於2025年迎來第四款香氛：「香奈兒藍色男性淬煉香精」（BLEU ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。