口碑爆棚！音樂劇「火神的眼淚」台北加演場 本週末開演
由故事工廠、有戲娛樂與聯合數位文創共同出品的音樂劇「火神的眼淚」，自今年四月首演以來廣受好評。觀眾紛紛讚賞其音樂極具渲染力、劇情兼具熱血與感動，誠意滿滿的製作更顛覆了許多人對劇場的既定印象。口碑爆棚的音樂劇「火神的眼淚」將於本週末重返台北演出加演場，尚未觀賞的朋友務必把握機會，親身感受這場燃燒熱情與真情的舞台盛宴！
音樂劇「火神的眼淚」改編自公視同名熱門影集，以消防員林義陽追思會為故事主軸，運用迴旋敘事，抽絲剝繭揭開殉職真相，同時點出消防員面對的真實困境。陣容集結滅火器樂團主唱楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員，舞台上火力全開，展現熱血無畏的篇章。
為求呈現救災現場的真實感，故事工廠也將救護車、高空雲梯車搬上舞台，呈現驚險高空救難場景。並巧妙運用劇場特性，將表演場地觀眾席化身劇中娛樂城的火場，搭配服裝與歌舞描繪火場氛圍，讓觀眾驚呼連連。
音樂劇「火神的眼淚」加演場本週末於台北表演藝術中心盛大開演，把握最後購票機會，購票請洽 TixFun售票網。
