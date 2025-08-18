柯南、膽大黨....2025上半年院線動畫片TOP 10

2025上半年，台灣的院線動畫電影市場簡直是神仙打架，從熱血沸騰的史詩最終章，到跨越世代的經典重映，每一部都引發了熱烈話題，讓粉絲們心甘情願掏出錢包一刷再刷。

為了帶大家回顧這場盛況，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理出「2025上半年院線動畫片TOP 10」，我們收錄從2025年1月1日到2025年6月30日期間上映的院線動畫電影，包含那些喚醒我們青春回憶的重映經典。

究竟是陪伴十年的《進擊的巨人》稱霸，還是《名偵探柯南》再創紀錄？抑或是橫空出世的黑馬動畫逆襲成功？一起來回顧上半年讓人又哭又笑的精彩作品！

No.10 《GIVEN被贈與的未來劇場版：去海邊》

YouTube／采昌國際

這部作品在日本上映後，不僅拿下影視口碑網站「Filmarks」初日滿足度冠軍，票房更突破3億日圓，刷新系列作品的最高紀錄。

這部電影之所以成功，除了細膩的人物情感，片中的音樂更是不可或缺的靈魂。主題曲〈結言〉由日本樂團Centimillimental（センチミリメンタル）擔綱製作及演唱，主唱溫詞透露這首歌是自己在九年前創作的「壓箱寶」，他曾於訪談中提到「我當時遇到了非常重要的人，那次的相遇讓我意識到，總有一天會必須面對離別，讓我想如果能透過音樂，將這份感情給留下來，就能讓它成為永恆，於是創作了這首歌」；這份真摯的情感與電影主題不謀而合，讓粉絲們在觀影後更加感動，「裡面的音樂都好細膩好聽」、「把氣氛營造得超好，每聽一次哭一次」。

No.9 《取精急轉彎》

翻攝FB／原創娛樂

這部挪威成人動畫電影，台灣分級是輔15級，從預告就引發了熱烈話題，網友最津津樂道的是電影中的「台式在地化」翻譯，例如主角精子被命名為「洨明」、「洨美」，充滿惡趣味的諧音梗讓人會心一笑，「這翻譯我快笑死」、「誰取洨明這個名字的，也太有才」、「這世界終於瘋成我想要的樣子了嗎？」。

在這些瘋狂的笑點背後，電影傳達的理念卻十分深刻，導演表示，這部片想讓大家記得，每個人都是從三千九百萬隻精子中脫穎而出的「天選之人」；這種寓教於樂的方式，讓觀眾在爆笑之餘，也能反思人生的意義，並學習到正確的性知識。

No.8 《機動戰士》

Medialink Taiwan提供

劇場先行版《機動戰士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-》由khara與日昇動畫合作，將平行宇宙的「初代鋼彈」與類《新世紀福音戰士》機體設定融合，帶來全新視覺衝擊。主題曲〈Plazma〉由米津玄師創作演唱，以「遇見讓自己全心投入事物的瞬間」為靈感，結合青春期的不安與成長感，將作品關鍵詞「如果」化為旋律，用「如果當時那樣的話會怎麼樣呢？」的想法，呈現角色從小小世界邁向更寬廣舞台的歷程。

不過，觀者評價呈兩極化，有人讚嘆導演鶴卷和哉與庵野秀明的突破，也有人質疑過於脫離鋼彈本味，尤其機體設計引發了部分老粉不滿，「以為水星魔女機體夠醜了，沒想到還有更醜的」；但也有人認為畫面震撼、劇情精彩，「先行版意外超級好看」。無論喜惡，這次嘗試都成為系列45週年最具話題的作品之一。

No.7 《心之谷》

甲上娛樂提供

甲上娛樂提供

「國民初戀」聖司回來了！吉卜力工作室的純愛經典《心之谷》迎來30週年紀念重映，再次掀起了一波懷舊熱潮。

上映後相關話題在影迷之間持續延燒，而在眾多討論中，不少人都把焦點放在限量4萬張的「初戀悸動版香氛海報」；這張海報延續了《風之谷》的香氛技術，採用獨家微型膠囊印刷，只要輕輕摩擦，海報上的聖司、胖貓「阿月」和花叢就會散發出療癒的花草香氣；這種「擼貓聞香」的設計，讓粉絲們大讚超有質感。

不少人也聊到自己最愛的吉卜力作品，其中《心之谷》更是許多人心中的前三名，再度證明它跨越世代的影響力，「這部跟海潮之聲一直都名列我最喜歡的前三名」、「心之谷從小到大都是內心的第一名！從來沒想過能有在大螢幕看到它的一天」。

No.6 《膽大黨：邪視》

木棉花國際提供

木棉花國際提供

人氣動漫《膽大黨》推出先行上映版《膽大黨：邪視》，結合第一季最終回與第二季前三集，率先揭開「邪視篇」高潮劇情。片中核心角色「邪視」，在《網路溫度計DailyView》人氣角色排行榜中高居第四名，人氣相當高！這個角色原本是被當作活祭的孩子，死後化為專附身靈力強者的妖怪，能大幅提升宿主戰力、扭曲心智，甚至召喚「詛咒之屋」困敵；這股強大的詭譎氣場，在大銀幕上表現得淋漓盡致。

台灣由威秀獨家放映，最受討論的就是其獨特的特典設計，首週購票可獲得夜光效果A3海報，一關燈就能感受「邪視」直視而來的壓迫感；片中「邪視」附身寺仁的造型更成為另一亮點，不少人直呼「被邪視奪身體的寺仁好帥」、「附身後真的帥到不行」。

No.5 《喵的奇幻漂流》

YouTube／Light year Images光年映畫

來自拉脫維亞的動畫《喵的奇幻漂流》（Flow），用最簡單的方式說了最深刻的故事，全片無對白、無人類角色，以洪水淹沒世界為背景，描繪黑貓與黃金獵犬、水豚、狐猴、蛇鷲等動物共乘方舟，從戒備到合作、信任的歷程。

為了讓觀眾真正走進牠們的世界，導演Gints Zilbalodis沒有將動物擬人化，還親自收錄真實的叫聲，營造出宛如親歷末日漂流的沉浸感。

這部作品不僅奪下奧斯卡金像獎與金球雙料最佳動畫，還贏得歐洲電影獎、安錫影展等多項大獎；最大亮點是全片以免費開源軟體Blender製作，成本不到400萬美元，卻打敗皮克斯與迪士尼，成為今年的黑馬動畫；奪獎消息一出，2025年3月3日網路單日聲量衝上高峰，觀眾盛讚「喵喵好強，刷兩次感觸跟想法不太相同」、「推喵喵！超愛這部，動物可愛又有很多解讀趣味」。

No.4 《劇場版世界計畫崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》

翻攝FB／Medialink Taiwan

對於《世界計畫》的粉絲來說，劇場版不僅僅是觀影，更是一場大型的應援活動。故事改編自全球下載近4,000萬次的超人氣手遊，由畑博之執導，講述星乃一歌在唱片行偶然聽到初音未來的「新歌」，並意外與這位虛擬歌手相遇的奇幻經歷。

這次上映的4DX、MX4D版本，讓玩家能在電影院中透過動感特效，沉浸在6個風格迥異的樂團歌曲中；同時推出日本進口的視覺明信片與「窗扉打開的『世界』初音未來透卡」收藏禮，還有After Live Party演唱會，邀請粉絲帶著應援小物一同參加，讓虛擬偶像的魅力從銀幕延伸到現實，形成一股獨特的粉絲狂歡文化，粉絲表示 :「這次的after live難得辦的不錯」、「我好想再看多一次」。

No.3 《名偵探柯南：獨眼的殘像》

翻攝FB／普威爾 / Proware

每逢暑假柯南迷都會相當期待劇場版上映，在日本創下超過141.7億日圓票房，並成為系列電影票房亞軍的《獨眼的殘像》，在台灣上映同樣熱度爆棚，從動畫視覺圖亮相開始，就締造不少聲量高峰，雖然2025年6月25日才上映，卻能擠進聲量榜前三，可見討論熱度之驚人。不過也有不少觀眾感嘆，與當年相比，這次故事節奏與氛圍差異明顯，「這部比較像電視一般版就會播的劇情，不像電影版」。

為了回饋廣大粉絲，片商也祭出豐富的特典活動，除了每週更換的A3厚磅海報，還有首週購買兩張電影票即贈送的專屬徽章；官方還舉辦了票根抽獎活動，有機會將全套藍光或DVD帶回家。

此外，這股推理熱潮更從戲院一路延燒到生活中，從主題咖啡廳，再到與百吉樂活旗下Poki百吉合作推出的「黑衣人雪糕」，讓粉絲就算離開大銀幕，依舊能在日常中延續柯南的氛圍。

No.2 《風之谷》

甲上娛樂提供

宮崎駿經典作《風之谷》首度登上台灣大銀幕，儘管是40年前的作品，人氣卻絲毫不減，上映首日即空降票房冠軍，首週末票房更突破1,700萬元。

其中最熱門的話題，莫過於台灣獨家限定的「限量版王蟲圖鑑」海報，這款由三金設計師方序中與插畫家董十行打造的海報，不僅設計精美，還印有專屬流水編號，全球限量6萬張且只送不賣，讓許多粉絲瘋狂搶購，不少網友留言表示：「海報很有質感」、「真的是很棒的設計」。

這股「王蟲熱潮」甚至帶動了裱框業者與相框的買氣，連IKEA的50x70相框都因此缺貨；後續推出的「祕密花園香氛版」海報，更是全台首創，摩擦海報上的植物圖案就會散發香氣，這種「4D沉浸感」的巧思，也讓粉絲們直呼「被海報燒到，想說要六刷看電影拿海報」。

No.1《劇場版「進擊的巨人」完結篇》

木棉花國際提供

木棉花國際提供

《進擊的巨人》最終章正式劃下句點，這部連載10年的作品陪伴無數粉絲走過青春，許多人湧入戲院見證艾連與調查兵團的最後戰役，對他們而言，這不只是一場電影，更是一場盛大的告別式。漢吉的超燃名場面、地鳴的壓迫感、艾連與阿爾敏的終極對決，在大銀幕上更顯震撼，讓觀眾熱血到顫抖、甚至感動落淚，不少人更感嘆角色一路走來的成長與犧牲。

即使《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》是由動畫完結篇前、後篇重新剪輯而成的145分鐘電影，上映後仍佳評如潮，首週末全台票房就突破2,150萬，片尾更藏有電影版才能看到的彩蛋畫面，讓粉絲驚呼「看到彩蛋笑出來」。

配合上映，官方週週推出限定特典與週邊商品，包括原作繪製複製簽名板、自由之翼披風杯套、主視覺海報、名場面明信片等，引爆搶購熱潮，台灣影迷也紛紛曬出票根與特典，掀起二刷、三刷風潮，而4DX、MX4D版本上映消息曝光後，更推升一波討論度。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年01月01日至2025年08月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

【雷】「一路小心，艾連」 盤點《進擊的巨人》10大經典名場面 這些橋段每看必哭

《鬼滅之刃》究竟紅什麼？從網友熱議到心理學分析 探討超越1.7億票房的魅力

高速婆婆、小桃、厄卡倫...《膽大黨》入坑必知十大人氣角色！獵奇宇宙最強怪咖集合

用最簡單的方式說最深刻的故事！《喵的奇幻漂流》零對白奪奧斯卡最佳動畫

懶人包／相框風潮在《風之谷》之前就開始！尺寸、購買管道一次整理