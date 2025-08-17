第一屆500甜／甜點派對人氣超強！3日吸客1.5萬人、明星甜點秒殺完售

指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，自8月15日至8月17日於BELLAVITA寶麗廣塲B1展開盛大活動。活動最後一日更由「SEASON Cuisine Pâtissiartism」打造限定款「超級蒙布朗」登場，引起民眾排隊搶購，估計三日共累積約1.5萬名民眾購票進場，享受台灣優質甜點品牌攜手打造的味覺盛宴。

「500甜2025甜點派對」在8月17日迎來活動最後一天。隨著社群平台的大量話題發酵，活動甫開場就迎來大批民眾排隊等候購票。週日場最大亮點，就是由知名甜點職人洪守誠（Season）創設的「SEASON Cuisine Pâtissiartism」，以一日限定的形式，針對活動打造限量款「超級蒙布朗」。洪守誠表示，此款甜點以栗子為架構，並將蛋白餅轉換為咖啡口味，再加入牛肝菌添加蕈菇的香氣；中間則是加入洋梨雪酪，整體兼具濃郁與清爽感。精緻而富層次的滋味也獲得現場民眾青睞，限量120份約2小時即銷售一空。

除此之外，本屆「500甜」獲得冠軍的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」，排隊人龍從開幕就從未中斷。針對活動特別打造的「恰巧融心 巧克力杯」，約開場2小時就銷售一空，許多成功買到的粉絲都開心地邊吃邊打卡。至於「某某甜點Quelques Pâtisseries」限定甜點「藍莓優格聖多諾黑」，同樣是許多甜食愛好者優先購買的明星商品，開賣約一小時就全部完售。至於法式甜點名店「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」所推出的水蜜桃大福、水蜜桃鮮奶油蛋糕等品項，更在開場約半小時就被熱情粉絲以新台幣清空。除此之外，義式冰淇淋Double V、土然巧克力專賣店、興波咖啡、春美冰菓室、柯亞果醬、MANO MANO、堯平布朗尼等品牌，也在現場帶來不同型態的點心、冰品，為民眾帶來豐富的感官享受。

不僅甜點，攜手台灣多間頂尖盤式甜點名店，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」的「500甜」指定用酒麥卡倫，在現場為賓客呈現麥卡倫雙雪莉桶12年與限定調酒；指定用車雪鐵龍CITROËN則與法朋合作，不僅打造CITROËN BERLINGO布丁狗攤位，完成打卡任務，還可獲得聯名甜點；指定手機三星則於活動中打造充滿浪漫情調的「三星Galaxy AI限定體驗店」。合作夥伴HITACHI於現場打造「午後Sweet菓舖」；福樂則與某某甜點Quelques Pâtisseries攜手打造「藍莓優格聖多諾黑」。其他包含「Cheers氣泡水」、來自南投埔里的「Feeling18巧克力」、獲得台積電與聯發科企業指定的「月之戀人」，以及高大鮮乳旗下新品牌「牧質調」、主打輕養生甜湯的「滋粒冰菓室」，以及台中市十大伴手禮等品牌，也透過「500甜2025甜點派對」與粉絲們熱烈互動，也讓更多民眾看見甜點世界的無比魅力。

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂