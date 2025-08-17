快訊

國人愛吃保健食品...長期高劑量補充增腎結石風險 營養師這樣說

影／疑點重重！墜谷婦獲救3天後離奇燒死 丈夫身分曝光

知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣 歐客佬推出優惠禮盒

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
歐客佬自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款。業者／提供
歐客佬自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款。業者／提供

又到中秋送禮旺季，知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣，「歐客佬精品咖啡」即日起至10月13日止，推出咖啡優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，另亦提供企業客製化服務，不僅能滿足商務送禮的預算需求，也能供給廣大消費者與企業選購，展現心意與品味的最佳選擇。

國際貿易戰及氣候變遷等因素，咖啡豆交易價格隨之大漲，台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，因自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，在市場更顯優勢。

知名咖啡種植莊園巴拿馬傳奇「拉馬斯特家族Lamastus」，也是全球最高價咖啡豆「艾利達莊園Elida Estate」生產者，擁有先天的產地優勢及世代傳承的種植技術，莊園主每年堅持把最好的批次咖啡，優先留給來自台灣的歐客佬。

另一知名「翡翠莊園」，第二代農主Rachel及Daniel，也是目前風迷全世界的藝伎咖啡豆的種植先勢者。Daniel Peter表示，歐客佬非常了解其品牌的概念，且彼此的概念相同，並為共同成長的伙伴，尤其歐客佬在包裝、禮盒設計上非常精美，這一點令他們姐弟非常贊賞，另外，兩家族在文化交流及互動上非常緊密，共同創造永續合作價值。

歐客佬表示，2025中秋節伴手禮選擇，除了美味、好看外，更重要的是選擇優良品牌，保障食品安全與品質，才能食用安心，送禮放心。

歐客佬精品咖啡獲「台中十大伴手禮」連續五年「金口碑獎」，穩居台中十大伴手禮最大贏家之一。全台咖啡禮盒選擇最豐富的品牌，總計推出32款禮盒，滿足各式送禮與自用需求，從經典到限定、從精品到入門，應有盡有。

尤其，歐客佬自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，不論是獻給家人朋友，還是作為企業商業往來、福委會員工禮盒等，款款恰到好處的中秋禮盒，都能成為承載心意的完美祝福，

即日起至10月13日止，歐客佬推出咖啡優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，另亦提供企業客製化服務，不僅能滿足商務送禮的預算需求，也能供給廣大消費者與企業選購，展現心意與品味的最佳選擇。

知名藝伎莊園主極力推薦「歐客佬」精品咖啡，共同創造永續合作價值。業者／提供
知名藝伎莊園主極力推薦「歐客佬」精品咖啡，共同創造永續合作價值。業者／提供
歐客佬精品咖啡即日起推出咖啡優惠禮盒，另提供企業客製化服務。業者／提供
歐客佬精品咖啡即日起推出咖啡優惠禮盒，另提供企業客製化服務。業者／提供

咖啡 中秋節 伴手禮

延伸閱讀

130萬人研究揭密！每天3至5杯咖啡 可預防癌症、糖尿病、失智症

他搭廉航帶1物被地勤拒絕登機！過來人點頭：當場丟掉

第一屆500甜／興波咖啡現場手沖應戰 丘香Sake bar推出七夕戀人特調

專訪／搭檔沈玉琳主持「熱吵店」 唐綺陽：第2次他就說生怪病「笑不出來」

相關新聞

第一屆500甜／SEASON「超級蒙布朗」引排隊人龍、法朋「瞬間秒殺」

指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，在今日（8月17日）迎來...

桃園大江購物中心啟動4000坪改裝計畫、130家新櫃進駐

桃園大江購物中心今年啟動大規模改裝計畫，以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4,000坪、130櫃商場空間，調整新櫃...

第一屆500甜／甜點控與威士忌迷齊聚 麥卡倫掀起甜蜜新浪潮

「500甜2025甜點派對」進入第二天，現場依舊人潮不斷，台灣甜點迷與威士忌愛好者齊聚一堂，氛圍熱鬧非凡。入場觀眾不僅品...

第一屆500甜／akeruE Dessert領銜單日吸引6000人次 明最後一天別錯過

指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，在BELLAVITA寶麗...

「萬代組裝模型巡迴特展」華山熱血開展 鋼彈45周年限定模型首亮相

由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部主辦的「萬代組裝模型巡迴特展，今年將在台北、台中與高雄接力登場。首站台北場即日起至8月24...

第一屆500甜／日立全能料理爐一機多用 「拿拿摳」現場烘焙秀香氣滿滿

台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1熱鬧舉辦「500甜｜甜點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。