知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣 歐客佬推出優惠禮盒

又到中秋送禮旺季，知名藝伎莊園主推薦款咖啡在台灣，「歐客佬精品咖啡」即日起至10月13日止，推出咖啡優惠禮盒249元起，指定禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，另亦提供企業客製化服務，不僅能滿足商務送禮的預算需求，也能供給廣大消費者與企業選購，展現心意與品味的最佳選擇。

國際貿易戰及氣候變遷等因素，咖啡豆交易價格隨之大漲，台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」，因自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，在市場更顯優勢。

知名咖啡種植莊園巴拿馬傳奇「拉馬斯特家族Lamastus」，也是全球最高價咖啡豆「艾利達莊園Elida Estate」生產者，擁有先天的產地優勢及世代傳承的種植技術，莊園主每年堅持把最好的批次咖啡，優先留給來自台灣的歐客佬。

另一知名「翡翠莊園」，第二代農主Rachel及Daniel，也是目前風迷全世界的藝伎咖啡豆的種植先勢者。Daniel Peter表示，歐客佬非常了解其品牌的概念，且彼此的概念相同，並為共同成長的伙伴，尤其歐客佬在包裝、禮盒設計上非常精美，這一點令他們姐弟非常贊賞，另外，兩家族在文化交流及互動上非常緊密，共同創造永續合作價值。

歐客佬表示，2025中秋節伴手禮選擇，除了美味、好看外，更重要的是選擇優良品牌，保障食品安全與品質，才能食用安心，送禮放心。

歐客佬精品咖啡獲「台中十大伴手禮」連續五年「金口碑獎」，穩居台中十大伴手禮最大贏家之一。全台咖啡禮盒選擇最豐富的品牌，總計推出32款禮盒，滿足各式送禮與自用需求，從經典到限定、從精品到入門，應有盡有。

尤其，歐客佬自咖啡產地直接採購咖啡，農場直營、產銷合一，咖啡品項多達上百款，不論是獻給家人朋友，還是作為企業商業往來、福委會員工禮盒等，款款恰到好處的中秋禮盒，都能成為承載心意的完美祝福，