第一屆500甜／SEASON「超級蒙布朗」引排隊人龍、法朋「瞬間秒殺」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
甜點職人洪守誠創設的「SEASON Cuisine Pâtissiartism」，以一日限定型態提供「超級蒙布朗」，引起民眾排隊搶購。圖／500輯攝影團隊提供
指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，在今日（8月17日）迎來活動最後一天。隨著社群平台的大量發酵，活動甫開幕就迎來大批民眾排隊入場，僅有一日限定的「SEASON Cuisine Pâtissiartism」，更推出鹹甜交織的「超級蒙布朗」，吸引大批排隊人潮。

「500甜2025甜點派對」迎來最後一日，許多民眾提前排隊進場。圖／500輯攝影團隊提供
期間限定「藍莓優格聖多諾黑」，特別使用入口即化的「福樂頂級鮮奶優酪」作為香緹靈魂。圖／500輯攝影團隊提供
集結多間超人氣甜點品牌的「500甜2025甜點派對」，最後一日活動於8月17日下午13:00登場，不僅有民眾提前到場排隊等候，亦有許多家庭客群在用完午餐後闔家前來。本日最大的亮點，就是由知名甜點職人洪守誠（Season）創設的「SEASON Cuisine Pâtissiartism」限定供應的「超級蒙布朗」。洪守誠表示，此款甜點以栗子為架構，並將蛋白餅轉換為咖啡口味，再加入牛肝菌添加蕈菇的香氣，中間則是加入洋梨雪酪，兼具濃郁與清爽感。精緻而富層次的滋味也獲得現場民眾青睞，限量120份約2小時即銷售一空。

除此之外，本屆「500甜」獲得冠軍的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」，排隊人龍從開幕就從未中斷。針對活動特別打造的「恰巧融心 巧克力杯」，在下午3點時就銷售一空，許多成功買到的粉絲都開心地邊吃邊打卡。至於「某某甜點Quelques Pâtisseries」攜手優格領導品牌「福樂」攜手，推出限定甜點「藍莓優格聖多諾黑」，同樣是許多甜食愛好者優先購買的明星商品，約一小時就全部完售。至於法式甜點名店「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」的水蜜桃系列甜點，包括水蜜桃大福、水蜜桃鮮奶油蛋糕等品項，更在開場約半小時就被熱情粉絲以新台幣清空。

「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」的水蜜桃系列甜點。圖／500輯攝影團隊提供
「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」帶來500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯。圖／500輯攝影團隊提供
不僅明星商品銷售長紅，包括義式冰淇淋「Double V」、法式手工甜點「Mano Mano」、「柯亞果醬」、台南人氣布朗尼「堯平」等諸多品牌，也持續在現場提供各具特色的甜點，讓甜點愛好者帶來豐富的味覺享受。

「某某甜點Quelques Pâtisseries」的排隊人潮不斷。圖／500輯攝影團隊提供
點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

