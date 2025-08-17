快訊

桃園大江購物中心啟動4000坪改裝計畫、130家新櫃進駐

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心二樓女裝區大規模改裝。圖／大江購物中心提供
大江購物中心二樓女裝區大規模改裝。圖／大江購物中心提供

桃園大江購物中心今年啟動大規模改裝計畫，以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為主題，重塑4,000坪、130櫃商場空間，調整新櫃數達全館40%，力拚年度業績目標71億元。

隨著消費行為改變，百貨不再依年齡分層為商品分類，大江購物中心今年二樓女裝區大規模改裝以「跳脫框架、混搭多元」為核心，藉此打破傳統、擴大族群，一口氣引進27家全新品牌，涵蓋女裝、香氛、內著、配件等新櫃與獨家複合店陸續登場，八月初改裝區域開幕首周表現不俗，業績較去年同期成長67%。

此外，三樓改裝以「下班後經濟學」為概念重塑，保留原有 NIKE、ADIDAS、UNIQLO等全球知名品牌，並引進運動與戶外用品專門ISPO+專業選品店型，精選運動與戶外品牌包括來自法國跑鞋品牌HOKA與瑞士跑鞋品牌On昂跑等，並大幅增加首次在大桃園地區展店的品牌，除了ISPO+，還有Hurley、mont.bell、LAKING、BLACKOUT戶外選品店。

新莊宏匯廣場流行服飾指定專櫃在七夕前夕推出大幅改裝出清，8月18日至8月27日改裝出清指定專櫃累計滿3,000元再贈100元、即日起至8月31日大家電單筆滿10,000元送500元、8月27日前平日限定全館累計消費滿2,000元再贈100元主題餐廳抵用券，以及「平日專屬來店禮．單筆滿2,500元贈韓國展100元購物金，期間刷玉山宏匯聯名卡滿6,000元再贈100元。

大江購物中心全桃獨家ISPO+運動與戶外用品選品店型。圖／大江購物中心提供
大江購物中心全桃獨家ISPO+運動與戶外用品選品店型。圖／大江購物中心提供
大江購物中心二樓女裝區大規模改裝。圖／大江購物中心提供
大江購物中心二樓女裝區大規模改裝。圖／大江購物中心提供
大江購物中心三樓運動與戶外潮流品牌改裝。圖／大江購物中心提供
大江購物中心三樓運動與戶外潮流品牌改裝。圖／大江購物中心提供

