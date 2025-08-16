第一屆500甜／甜點控與威士忌迷齊聚 麥卡倫掀起甜蜜新浪潮

「500甜2025甜點派對」進入第二天，現場依舊人潮不斷，台灣甜點迷與威士忌愛好者齊聚一堂，氛圍熱鬧非凡。入場觀眾不僅品嚐各家甜點名店的精彩作品，更紛紛來到全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）的展區，積極參與互動體驗，讓派對成為美食與佳釀交織的饗宴。

在活動現場，麥卡倫品牌大使陳冠翰與民眾頻頻交流，場邊更吸引不少威迷主動詢問，親自體驗威士忌與甜點搭配的無限可能。無論是經典的「雙雪莉桶12年」，還是特別為「500甜」設計的專屬創意調酒「Impossible Isle」，都成為話題焦點，許多民眾邊品酩邊分享心得，氣氛熱烈，令人流連忘返。

明（17日）進入「500甜2025甜點派對」最後一天，購票入場的民眾，只要現場掃描QR Code並加入麥卡倫LINE官方帳號，簽署理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。此外，凡於現場購買畬室 Yu Chocolatier、土然 TERRA、SEASON Artisan Pâtissier、akeruE Dessert及 SEASON 指定品項的賓客，還能獲得 麥卡倫經典雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）兌換券，完成LINE加入與同意書簽署後，即可於現場麥卡倫櫃位上兌換。（※限2025「500甜 甜點派對」現場使用，僅限年滿18歲以上貴賓參與。）

此外，即將於8月18日（一）登場的「甜蜜新浪潮．品酩餐會」。麥卡倫攜手全台五間風格獨具的甜點名店，包括台北「SEASON Artisan Pâtissier」和「栗林裏Li lin li」、台中「UNA-VERSE DESSERT」、台南「啢啢餐桌」與高雄的「Y ing R. 隱弄」。五位主廚以麥卡倫「工藝、創意與創新」為核心，結合在地食材與文化語彙，將台灣盤式甜點的創新語彙與在地記憶注入創作，與麥卡倫共譜一場專屬於這片土地的時代新味。

「甜蜜新浪潮．品酩餐會」僅限麥卡倫LINE官方帳號報名。誠摯邀請全台威士忌愛好者與甜點迷，加入麥卡倫LINE官方帳號，一同見證這場難得的台灣甜點年度盛事。

歡迎加入麥卡倫LINE官方帳號，獲得品牌最新活動資訊

https://maac.io/2suRi

「麥卡倫雙雪莉桶12年」在雙雪莉桶熟陳下，帶有迷人的豐富乾果滋味與巧克力香氣，成為最華麗的調酒基底。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 購票入場民眾只要現場掃描QR Code、加入麥卡倫Line官方帳號，並簽署理性飲酒同意書，即可獲得麥卡倫雙雪莉桶12年純飲乙杯（15ml）。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「500甜」指定用酒麥卡倫，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康