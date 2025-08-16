第一屆500甜／akeruE Dessert領銜單日吸引6000人次 明最後一天別錯過

指標性質感刊物《500輯》主辦、台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜2025甜點派對」，在BELLAVITA寶麗廣場B1接力開趴。今天活動進入第二天，適逢週末假日，吸引大量民眾購票湧入，估計單日吸引6000人次入場。

雖然下午1點才開放進場，但自上午11點起，就有數十位民眾在場外排起長龍守候；搶得頭香的民眾表示，一入場就要直奔只有今天出攤的板前盤式甜點品牌「akeruE Dessert」，「因為目前『akeruE Dessert』已經沒有實體店面了，能夠在『500甜』現場吃得到，真的很難得。」

由經歷國內外知名Fine Dining餐廳甜點主廚工作的平塚牧人（Makito Hiratsuka）掌勺的「akeruE Dessert」，一開場就排起人龍。平塚牧人這次為「500甜」獨家帶來原味、櫻花、毛豆三款限定口味豆花；其中毛豆口味搭配以琴酒為基底的調酒，櫻花口味搭配以梅酒為基底的調酒，彷彿讓特製豆花成為一款可以「吃」的調酒。在名廚加持下，三款口味共130份，在開場一個半小時之內，就全數售出。

此外，法式甜點名店「Le Ruban Pâtisserie法朋烘焙甜點坊」的水蜜桃系列甜點，也是現場大熱門，包括水蜜桃大福、水蜜桃鮮奶油蛋糕、水蜜桃千層派…等品項，在開場半小時內便迅速完售。

在第一屆「500甜」中奪冠的「Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作」，甫開場就被熱情粉絲重重包圍，立即排起人龍。昨天準備的150份500甜限定甜點「恰巧融心」巧克力杯，在開場兩個半小時內就銷售逾半；今天預計將供應100份，建議粉絲及早入場，以免向隅。

今天首度登場的法式手工甜點「Mano Mano」，特別準備了多款「500甜」限定馬卡龍，其中4入與2入款每天份量都在百份以內，粉絲務必掌握時間，先買先贏。台南布朗尼傳奇品牌「堯平」，推出「500甜限定弗勞爾巧克力布朗尼」，每日限量僅5到8盒。柯亞果醬帶來榮獲2023年世界柑橘類果醬大賽金獎的「琴湯尼」，以及為「500甜」現場限定的「山禮玉荷包」。「琴湯尼」將最經典的調酒轉化為果醬，「山禮玉荷包」以玉荷包荔枝搭配荔枝酒與檸檬，以要小小一勺，荔枝的香氣變瀰漫口腔與鼻腔。

明天即將登場的重頭戲，是由知名甜點職人洪守誠（Season）創設的「SEASON Cuisine Pâtissiartism」，將推出「超級蒙布朗、春季千層」，以千層酥皮的酥脆為底，結合三品種的蘋果及薄切果片、蘋果醬、蘋果泥不同質地，交織出口感、香氣與結構的對比。

「500甜」指定用酒麥卡倫也來到現場，帶來麥卡倫雙雪莉桶12年與限定調酒，攜手「500甜」與台灣多間頂尖盤式甜點名店，傾力打造「麥卡倫．甜蜜新浪潮」。指定用車雪鐵龍CITROËN則與法朋合作、只要在500甜現場CITROËN BERLINGO布丁狗攤位完成拍照打卡，即贈限量的「CITROËN×法 朋」聯名限定甜點乙份。指定手機 SAMSUNG則在現場開設了「三星 Galaxy AI限定體驗店」，以法式咖啡廳為靈感、運用全新一代Galaxy Z Fold7與Z Flip7手機帶來沉浸式AI體驗。

合作夥伴HITACHI於現場打造了「午後Sweet菓舖」，透過全能料理爐與洗碗機的搶先體驗，呈現理想生活新風貌；福樂則與今年一舉獲得8甜的某某甜點Quelques Pâtisseries於現場推出「藍莓優格聖多諾黑」，出攤期間每日限量。其 他贊助夥伴並包含Cheers氣泡水、 來自南投埔里的品牌「Feeling18巧克力」、受到台積電與聯發科企業指定品牌的「月之戀人」、高大鮮乳旗下氣質新品牌「牧質調」、主打輕養生甜湯的滋粒冰菓室，以及台中市十大伴手禮、一次買到台中人氣美味。

【活動資訊】

◎500甜2025甜點派對

日期：2025年8月17日（日）

時間：周日13:00～17:00

地點：BELLAVITA 寶麗廣場B1（台北市信義區松仁路28號B1）

票價：單日票150元

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康