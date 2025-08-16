「萬代組裝模型巡迴特展」華山熱血開展 鋼彈45周年限定模型首亮相

由台灣萬代南夢宮模型玩具事業部主辦的「萬代組裝模型巡迴特展，今年將在台北、台中與高雄接力登場。首站台北場即日起至8月24日在華山1914文化創意產業園區登場；高雄場接續於10月4日至12日在駁二藝術特區展出；台中場則於11月1日至9日在台中Lalaport登場，號召北中南玩家齊聚，共享夏日模型盛會。

適逢鋼彈組裝模型45周年，台北場特別展出以PG UNLEASHED RX-78-2鋼彈為原型打造的3米高巨型立像，經典配色與英姿成為現場最矚目打卡點。「鋼彈模型區」將展出多款重量級紀念作品，包括首度登台的PG UNLEASHED ν鋼彈、紀念《鋼彈W系列》30週年的RG與EG飛翼鋼彈零式、《水星的魔女》MGSD風靈鋼彈，以及歷代RX-78-2鋼彈，帶領粉絲回顧經典。

「人氣IP組裝模型區」同樣精彩，集結《寶可夢》、《遊戲王》、《數碼寶貝》、《宇宙戰艦大和號》、《航海王》、《魔神創造傳》，以及與《侏儸紀世界》聯名的恐龍模型等作品。萬代原創品牌30 MINUTES LABEL亦於台北率先亮相30MF龍人騎士，30MS與《偶像大師》聯名商品，以及30MP《孤獨搖滾》系列同步登場，展現多元魅力。

現場人氣爆棚的展區還有「萬代組裝模型體驗教室」，現場免費報名參與，一早就吸引多組親子檔排隊，活動由專業老師指導組裝技巧，另有鋼彈麥克筆噴塗系統體驗區與筆塗體驗，讓粉絲親手為作品上色，將完成品帶回家。萬代模型採獨家成形技術，無需工具即可徒手完成，親子、情侶或朋友皆能輕鬆體驗組裝樂趣。