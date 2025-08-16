第一屆500甜／日立全能料理爐一機多用 「拿拿摳」現場烘焙秀香氣滿滿

台灣首份甜點指南「500甜」得獎名單正式揭曉！即日起至8月17日，BELLAVITA寶麗廣塲B1熱鬧舉辦「500甜｜甜點派對」，一開幕便吸引滿滿人潮湧入。人氣甜點名店、特色咖啡、話題酒吧與互動體驗攤位齊聚，現場香氣四溢，瞬間成為甜點迷的熱門聚集地。

HITACHI特別於會場打造「午後Sweet菓舖」，週末下午時段，更有「厭世甜點店」的拿拿摳親臨現場展演。圖／500輯攝影團隊提供

活動合作夥伴HITACHI也特別於會場打造「午後Sweet菓舖」，以日立全能料理爐與全新洗碗機新品為亮點，帶來結合甜點饗宴的廚房家電體驗。攤位設計宛如夢幻甜點小店，民眾只要拍照打卡，就能獲得帥氣男執事現場製作的美味瑪德蓮；週末下午時段，更有「厭世甜點店」的拿拿摳親臨製作限定甜點「奶油蜂蜜烤年糕」，現場參與互動問答，還有機會直接品嚐拿拿摳現烤出爐的甜點。

拿拿摳現身分享了自己使用日立全能料理爐的心得「一機多用但每個功能都專業」。上下火與熱風循環能均勻受熱，結合精準的W Scan雙重感測，讓磅蛋糕、可麗露到瑪德蓮都能完美呈現；甚至連需要發酵、手揉的麵糰，也能輕鬆完成，超級省力。全日本製的設計，讓人用起來特別安心可靠，微波、解凍功能日常使用也非常方便。

「厭世甜點店」的拿拿摳現場使用日立全能料理爐製作「奶油蜂蜜烤年糕」。圖／500輯攝影團隊提供

日立全能料理爐自推出以來深受烘焙料理迷喜愛，獨家「自動揉麵糰」功能能從揉麵、發酵到出爐一次完成，搭配精準溫控、高效熱風及W Scan感測，不管是輕盈鬆軟的蛋糕，還是繁複的法式甜點，都能在家輕鬆重現五星級水準。

拿拿摳現場不藏私分享使用日立全能料理爐的秘訣。記者黃筱晴／攝影

現場同時搶先亮相10月即將上市的全新日立洗碗機，吸引不少民眾圍觀體驗。新品搭載獨家「Surround Wash淨零洗淨」技術，3支「自轉＋公轉」迴旋洗臂，讓水流能覆蓋中心到邊緣，徹底清潔每個角落。不論是烘焙後沾滿奶油的器具，還是精緻的玻璃器皿與餐盤，都能輕鬆洗淨，並結合節能變頻設計，省水又省電。

展演過程中，民眾熱情參與攤位互動與搶答遊戲，現烤出爐的「奶油蜂蜜烤年糕」香氣滿滿，外皮酥脆、一口咬下口感又很Q彈，民眾邊品嚐剛出爐的點心邊直呼「太好吃了！沒想到這麼容易就能用全能料理爐做出這麼專業的甜點。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康