第一屆500甜／柯亞果醬限定「三里玉荷包」口味 獻烘焙千層捲捲酥熱銷

第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，擁有世界金獎肯定的「Keya Jam 柯亞果醬」此次獲「1甜」肯定，活動當天攤位的人潮基本上沒有停過，品牌小幫手Wendy透露，很多都是老客人回流，此次為了500甜活動特地推出「三里玉荷包」口味，只獨家在活動中販售。

「Keya Jam 柯亞果醬」此次為了500甜活動特地推出「三里玉荷包」口味。圖／500輯攝影團隊提供 「獻烘焙」攤位。圖／500輯攝影團隊提供

「三里玉荷包」口味的果醬利用玉荷包荔枝和荔枝酒製作而成，玉荷包是台灣夏季特色水果，整罐果醬呈現出淡雅的粉紅色澤，開封就能從聞到濃厚的荔枝香氣，用來搭配優格和氣泡水都會是一個非常清爽的風味。

「Keya Jam 柯亞果醬」攤位。圖／500輯攝影團隊提供 「Keya Jam 柯亞果醬」擁有世界金獎肯定。圖／500輯攝影團隊提供

從台中出身的「獻烘焙」是全台首家圓可頌創始店，主理人Doris透露，因當初是做動物飼料起家，有自己生產雞和蛋，因此所有產品都是以台灣在地最新鮮的原物料製作而成。最熱銷的商品為曾榮獲台中十大伴手禮的「千層捲捲酥」，用純粹的奶油、鹽、糖、麵粉製作而成，以原始食材的平凡悸動，交織出鹹香自然的頂級風味。

「Keya Jam 柯亞果醬」攤位。圖／500輯攝影團隊提供

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025 主辦單位｜500輯 指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌 指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗 指定手機｜三星Galaxy系列 合作夥伴｜HITACHI、福樂 贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康