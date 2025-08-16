第一屆500甜／柯亞果醬限定「三里玉荷包」口味 獻烘焙千層捲捲酥熱銷
第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，擁有世界金獎肯定的「Keya Jam 柯亞果醬」此次獲「1甜」肯定，活動當天攤位的人潮基本上沒有停過，品牌小幫手Wendy透露，很多都是老客人回流，此次為了500甜活動特地推出「三里玉荷包」口味，只獨家在活動中販售。
「三里玉荷包」口味的果醬利用玉荷包荔枝和荔枝酒製作而成，玉荷包是台灣夏季特色水果，整罐果醬呈現出淡雅的粉紅色澤，開封就能從聞到濃厚的荔枝香氣，用來搭配優格和氣泡水都會是一個非常清爽的風味。
從台中出身的「獻烘焙」是全台首家圓可頌創始店，主理人Doris透露，因當初是做動物飼料起家，有自己生產雞和蛋，因此所有產品都是以台灣在地最新鮮的原物料製作而成。最熱銷的商品為曾榮獲台中十大伴手禮的「千層捲捲酥」，用純粹的奶油、鹽、糖、麵粉製作而成，以原始食材的平凡悸動，交織出鹹香自然的頂級風味。
