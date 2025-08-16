快訊

第一屆500甜／MANO MANO推出限定馬卡龍 Chubby Doo甜甜圈美味登場

聯合報／ 記者廖福生／即時報導
「MANO MANO」馬卡龍。圖／500輯攝影團隊提供
「MANO MANO」馬卡龍。圖／500輯攝影團隊提供

第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，來自新竹的「MANO MANO」在此次獲得「1甜」肯定，甜點師iris表示，品牌為了500甜特別製作的雙入馬卡龍，分別是「小雛菊配青檸奶酪」以及「牽牛花搭配巨峰葡萄」的口味，只有期間在500甜活動現場才能買到。

「MANO MANO」的品牌宗旨是希望將最美好的味道帶進大家的生活中。目前品牌在新竹有5間店，今年也在台北開設櫃位。iris表示，過往馬卡龍都是以冰櫃中各種顏色的陳列方式擺設，但通此次在500甜希望以繽紛的外匯繽形式呈現。她更指出若是500甜限量版本馬卡龍有很好的反饋，未來也會有機會在店內推出販售

「MANO MANO」攤位。圖／500輯攝影團隊提供
「MANO MANO」攤位。圖／500輯攝影團隊提供
「MANO MANO」在此次獲得「1甜」肯定，甜點師iris表示，品牌為了500甜特別製作的雙入馬卡龍。圖／500輯攝影團隊提供
「MANO MANO」在此次獲得「1甜」肯定，甜點師iris表示，品牌為了500甜特別製作的雙入馬卡龍。圖／500輯攝影團隊提供

位於桃園的「Chubby Doo」主打台灣少見的甜點品項「Bomboloni」，它源自義大利，是一種「沒有洞」的甜甜圈。「Chubby Doo」算是全台灣第一個販售「沒有洞」甜甜圈的品牌，「流沙鹹蛋黃」是店內的常駐人氣商品。店長史瑞克表示，品牌商品是以甜甜圈、圓可頌、甜可頌為主體，搭配各種口味，同時也能替客人客製化想要的圖案。

「Chubby Doo」的巧克力甜甜圈。圖／500輯攝影團隊提供
「Chubby Doo」的巧克力甜甜圈。圖／500輯攝影團隊提供

此次來參與500甜活動，史瑞克指出非常榮幸與開心，他笑說甜點是能帶給人幸福的存在，但因為「Chubby Doo」的店在桃園，鎂光燈相較於並沒有台北多，他也希望能藉由500甜的活動曝光，將甜點的美好帶給更多人。

「Chubby Doo」攤位。圖／500輯攝影團隊提供
「Chubby Doo」攤位。圖／500輯攝影團隊提供

點此看【第一屆500甜】完整得獎名單

● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd

第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗

指定手機｜三星Galaxy系列

合作夥伴｜HITACHI、福樂

贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 甜點

