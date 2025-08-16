第一屆500甜／MANO MANO推出限定馬卡龍 Chubby Doo甜甜圈美味登場
第一屆「500甜」活動於15至17日在Bellavita寶麗廣場登場，來自新竹的「MANO MANO」在此次獲得「1甜」肯定，甜點師iris表示，品牌為了500甜特別製作的雙入馬卡龍，分別是「小雛菊配青檸奶酪」以及「牽牛花搭配巨峰葡萄」的口味，只有期間在500甜活動現場才能買到。
「MANO MANO」的品牌宗旨是希望將最美好的味道帶進大家的生活中。目前品牌在新竹有5間店，今年也在台北開設櫃位。iris表示，過往馬卡龍都是以冰櫃中各種顏色的陳列方式擺設，但通此次在500甜希望以繽紛的外匯繽形式呈現。她更指出若是500甜限量版本馬卡龍有很好的反饋，未來也會有機會在店內推出販售
位於桃園的「Chubby Doo」主打台灣少見的甜點品項「Bomboloni」，它源自義大利，是一種「沒有洞」的甜甜圈。「Chubby Doo」算是全台灣第一個販售「沒有洞」甜甜圈的品牌，「流沙鹹蛋黃」是店內的常駐人氣商品。店長史瑞克表示，品牌商品是以甜甜圈、圓可頌、甜可頌為主體，搭配各種口味，同時也能替客人客製化想要的圖案。
此次來參與500甜活動，史瑞克指出非常榮幸與開心，他笑說甜點是能帶給人幸福的存在，但因為「Chubby Doo」的店在桃園，鎂光燈相較於並沒有台北多，他也希望能藉由500甜的活動曝光，將甜點的美好帶給更多人。
● 點此看【第一屆500甜】完整得獎名單
● 500甜2025 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward
● 【500甜2025】電子地圖：https://reurl.cc/GNpaKd
第一屆500甜 THE 500 SWEETS AWARD 2025
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定用車｜CITROËN BERLINGO 布丁狗
指定手機｜三星Galaxy系列
合作夥伴｜HITACHI、福樂
贊助夥伴｜Feeling18、Cheers氣泡水、月之戀人、牧質調、滋粒冰菓室、臺中市工商發展投資策進會（台中市十大伴手禮）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言